Iată cum să eviți virusurile de iarnă

O privire de ansamblu asupra sistemului imunitar

Este o rețea complicată de organe, țesuturi, celule și anticorpi care lucrează împreună pentru a menține corpul în siguranță împotriva infecțiilor. Când sistemul imunitar este în stare bună de funcționare, este pregătit să lupte împotriva oricărei forme de invadator străin (bacterii, virus, boală sau parazit) care îi intersectează calea.

Când sistemul imunitar este compromis, este mai puțin capabil să lupte împotriva germenilor. Drept urmare, organismul ne trimite semnale pentru a ne avertiza că ceva nu este în regulă.

Aceste indicații pot varia de la senzație de lent până la răcire, recuperarea lentă după o rană sau diagnosticarea unei boli mai grave.

Vestea bună este că există o varietate de metode de reîncărcare a mecanismului de apărare al organismului.

Da, vitamina C este importantă

a demonstrat că un consum de alimente bogate în acest antioxidant (de exemplu, portocale, grapefruit, kiwi, căpșuni, broccoli, suc de roșii și ardei roșu și verde) ajută la reducerea duratei și severității răcelii comune, reduce inflamația și vă susține bariera pielii – prima linie de apărare a corpului. Cu toate acestea, există, de asemenea, nutrienți critici și măsuri de stil de viață care vă pot stimula imunitatea în următorul sezon de iarnă.

Mănâncă ciuperci

Ciupercile includ două tipuri de vitamine B: riboflavină (un antioxidant care promovează funcționarea adecvată a sistemului imunitar) și niacina (care întărește sistemul imunitar prin reducerea inflamației plămânilor).

În plus, această alternativă delicioasă la carne conține seleniu, un alt antioxidant, și cupru care este o componentă esențială ce ajută la producerea de celule roșii din sânge și la menținerea imunității.

Consumați quercetină

Quercetina, un flavonoid (o componentă fitonutrientă colorată prezentă în multe fructe și legume), a fost studiată pentru numeroasele sale avantaje, inclusiv calitățile sale antioxidante și antiinflamatorii.

Potrivit unei analize recente publicate în revista Food Science & Nutrition, quercetina a fost demonstrată atât în studiile pe animale, cât și în cele de laborator pentru a preveni mai multe infecții virale, inclusiv COVID.

Luați vitamina D

Când zilele sunt mai scurte în timpul iernii, corpul tău va avea probabil deficit de vitamina D, ceea ce înseamnă că imunitatea ta poate avea de suferit. O echipă de cercetare din Belgia a stabilit într-un studiu că există o ”relație incontestabilă între vitamina D și sistemul imunitar”. Conform analizei Food Science & Nutrition, s-a descoperit că această vitamină solubilă în grăsimi (pe care organismul o creează în mod natural atunci când este expus la soare) reduce incidența infecțiilor virale.

Exercițiu

Transpirația poate aduce beneficii sistemului imunitar. Potrivit Medline Plus de la National Institutes of Health, există câteva explicații plauzibile pentru ce exercițiile fizice regulate pot fi o abordare eficientă pentru creșterea imunității.

„Sigur că orice aliment care conține vitamina C, precum spanac, broccoli, lămâi, citrice, ne va proteja și ne va aduce un beneficiu în plus în protecția imunității. Orice model alimentar sănătos înseamnă că organismul nostru are un sistem imunitar dezvoltat pentru a lupta cu orice boală. (...) Nutriția modernă vorbește tot mai mult de modele alimentare și nu pune atât de mare presiune pe un aliment sau altul. Modele alimentare înseamnă: cantitate, calitate, ore, felul în care combinăm alimentele, în așa fel încât putem dezvolta modele sănătoase sau nesănătoase. Alimentele în sine nu ne îngrășa sau nu ne scad în greutate. Dacă știm că un produs are mai multe calorii, mâncăm o porție mai mică. Dacă noi mâncăm în exces un aliment hipercaloric, cu mult zahăr, cu multă grăsime și suntem sedentari, normal că acele alimente o să aducă calorii care se vor transforma în grăsime", a spus Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

