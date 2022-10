Anca Hâncu: Alimente care aduc un beneficiu în plus în protecția imunității

„Sigur că orice aliment care conține vitamina C, precum spanac, broccoli, lămâi, citrice, ne va proteja și ne va aduce un beneficiu în plus în protecția imunității. Orice model alimentar sănătos înseamnă că organismul nostru are un sistem imunitar dezvoltat pentru a lupta cu orice boală. (...) Nutriția modernă vorbește tot mai mult de modele alimentare și nu pune atât de mare presiune pe un aliment sau altul. Modele alimentare înseamnă: cantitate, calitate, ore, felul în care combinăm alimentele, în așa fel încât putem dezvolta modele sănătoase sau nesănătoase. Alimentele în sine nu ne îngrășa sau nu ne scad în greutate. Dacă știm că un produs are mai multe calorii, mâncăm o porție mai mică. Dacă noi mâncăm în exces un aliment hipercaloric, cu mult zahăr, cu multă grăsime și suntem sedentari, normal că acele alimente o să aducă calorii care se vor transforma în grăsime", a spus Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Dulciurile evident că aduc un exces caloric prin cantitatea mare de zahăr pe care o au. Avem variante: dulciuri concentrate, dulciuri procesate, cu foarte multă ciocolată, cu foarte multă cremă de unt, dar avem varianta dulciurilor gătite în casă cu zahăr mai puțin, dulciuri care sunt neprocesate. Stimulăm pe toată lumea să gătească acasă pentru că este mult mai sănătos", a spus medicul nutriționist Anca Hâncu.

„Verdețurile au volum foarte mare și calorii puține. Dacă mâncăm o salată de 300-400 de grame, care are foarte puține calorii, și adăugăm o bucățică de brânză sau de carne sau chiar un pește, ne săturăm”, a spus Anca Hâncu.

Medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat că alimentele sănătoase pot foarte ușor să cadă în latura cealaltă, dacă, de exemplu, depășim anumite cantități.

„Sunt multe variante sănătoase în jurul nostru, important este să știm cum să le alegem. Să știm ce este sănătos, să facem deosebirea între un cartof pai înecat în grăsime și un cartof fiert sau copt, care va putea fi o alegere mult mai sănătoasă”, a spus medicul nustriționist Anca Hâncu, care a dat chiar exemplul unui fruct din care se spune că e bine să consumăm câte unul pe zi.

„Mărul este un aliment sănătos, care ne aduce fibre, ne aduce vitamina C, cu mare valoare nutritivă, însă, mâncat în exces (două kilograme să zicem de mere pe zi) ne aduce un exces de fructoză, care, în timp, duce la ficatul gras non-alcoolic. Astfel că alimentele trebuie organizate într-o moderație și într-o diversitate”, a spus Anca Hâncu în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCMedical.

De asemenea, a subliniat că este foarte importantă diversitatea în alegerile noastre.

Anca Hâncu: Un frappe poate fi cât o masă. Un croissant înseamnă, de fapt, o gustare

O gustare dulce nu trebuie să înlocuiască o masă bogată în alimente sănătoase.

„Un caffe frappe poate fi cât o masă. (...) O cafea cu lapte cu gheață este o variantă mai ușoară și mai potrivită”, a spus Anca Hâncu, precizând că e mai bine să renunțăm la frișca din cafea. „Un croissant înseamnă, de fapt, o gustare, până în 400 de calorii. Mult! Mai bine o prăjitură mai mică, pentru cei care nu pot rezista tentațiilor, cu fructe”, a zis Anca Hâncu în cadrul emisiunii „Super Neatza de Weekend” de la Antena 1.

„Cea mai importantă masă a zilei ar trebui să fie la prânz”, a spus specialistul Anca Hâncu, adăugând: „La masa de seară, o salată, un pește.”

