Haz de necaz: Cele mai tari glume cu Armand și Nicușor Dan

Cei doi primari și-au dovedit, în scurtul timp de mandat la primărie, unul la Sectorul 1, celălalt la Capitală, limitele. În vreme ce la Sectorul 1, Primăria e implicată în bătălii, războaie și crize, dar și prăbușită sub munți de gunoi, la Capitală șobolanii nu dau în gropi. Și gropile, și șobolanii, și căpușele, și iarba uriașă din parcuri sunt probleme urgente care trebuie rezolvate de primarul general. Nu mai vorbim de apa caldă și noroc că a venit vara, că listei i se adăuga și căldura.

Deși bucureștenii au votat, ei se uită neputincioși cum primarii aleși în funcție nu respectă nici măcar lucrurile de bază, ce țin de curățenia orașului. Și, în fața acestei situații, facem haz de necaz.

Iată cele mai tari glume care circulă pe Facebook:

- Cum adoarme Clotilde Armand?

- Vine Moș Ene pe la ghene.

***

- De când e Nicușor Dan primar nici vara nu avem căldură.

***

Clotilde zice că iar nu mai plătește/ridică gunoiul. Nu e despre bani, ci despre dragostea de animale: trebuie hrăniți și șobolanii lui Dan. (Val Vâlcu)

***

De ce să se tundă Nicușor Dan? După țânțari, șobolani și căpușe, ne-ar putea aduce în Capitală și păduchi. (Val Vâlcu)

***

Au sunat rândunelele de la mine de pe stradă. Îşi vor cuibul înapoi!

Dincolo de glumele care vizează direct cei doi primari, sunt glume și despre capacitatea lor demonstrată în această funcție, ce a generat problemele pe care bucureștenii le sesizează astăzi:

Am fost azi în parc și am jucat fast chess cu un clan de șobolani. Am luat bătaie ca n-am putut să mă concentrez din cauza unor căpușe gălăgioase care spărgeau semințe și ascultau manele pe margine.

***

Cu șobolanii nu schimbi câteva chițuri?

Vezi și: Cum va arăta Nicușor Dan la final de mandat. Este GLUMA ZILEI- FOTO

Dar să ne amintim că imediat după ce a fost ales Nicușor Dan, care a promis apă caldă bucureștenilor din ziua imediat următoare alegerilor locale, au pornit și glumele pe rețelele sociale.

Vezi aici glumele de atunci: Cele mai bune glume după alegerea lui Nicuşor Dan ca primar al Bucureştiului