Cum va arăta Nicușor Dan la final de mandat. Este GLUMA ZILEI- FOTO

Primarul general al Capitalei a făcut o schimbare de cum a ajuns primar: nu se mai tunde. Și poate că nu ar fi o problemă atât de mare că nu-și tunde podoaba capilară (pe care nu știm dacă și-o pune pe bigudiuri), cât faptul că a decis să aplice aceeași metodă și în parcurile din București. Spațiile de relaxare ale Capitalei, parcurile Bucureștiului, n-au arătat niciodată ca astăzi. Iarba nu este tunsă și au apărut tot felul de buruieni ce cresc la înălțimi chiar și de jumătate de metru. Au dispărut, cu această ocazie, plăcuțele cu ”nu călcați iarba”. Și dacă nu ar fi fost de ajuns, abia zilele acestea s-au dat banii pentru dezinsecție, după trei luni față de anii anteriori, când aceste probleme generale nu existau.

Însă, această problemă a parcurilor Capitalei este doar o mică parte dintre cele care se văd. În mod normal, nu ar fi trebuit să existe, așa cum nu ar fi trebuit să existe nici gropile din asfalt, care trebuiau acoperite după anotimpul de iarnă. Dar cum pe bucureșteni nu i-a revoltat frigul din propriile case, pentru care au și plătit, merge și așa...

Până la urmă, e Nicușor Dan, nu e Gabriela Firea, e ”independentul” om liber, om nou, #rezist, etc., nu ”ciuma roșie”, așa că e bine sau ”e chill”.

Jurnalistul Val Vâlcu sublinia despre părul lui Nicușor Dan: ”E anormal la 51 de ani ai săi să înceapă să copilărească”, adăugând: ”E un om cu funcție înaltă, are atribuții monumentale. Are întâlniri cu oameni de afaceri, are întâlniri cu oameni importanți. Este o infantilizare care, bănuiesc, este un rezultat psihologic al stresului și greutăților”. ”Se întoarce în perioada adolescenței când nu avea cine știe ce griji, presiunea momentului este una prea mare”, a mai explicat Val Vâlcu.

Într-un răspuns pentru un jurnalist, despre tunsoare, Nicușor Dan a spus că ”să facem un sondaj”. Dacă să se tundă sau nu. De parcă asta ar fi prima grijă a bucureștenilor. Însă, primarul general plătit din banii fiecărui bucureștean ar trebui, prin ținuta sa, să prezinte respect față de cetățenii Capitalei, ca să nu ajungă de râsul Internetului, după cum vedeți în imaginea din galerie.

Acest articol reprezintă o opinie.