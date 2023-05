Guvernul Ciolacu se învârte în jurul lui Grindeanu. UDMR are dreptate, dar trece peste linia roșie

PSD bate cu pumnul în masă - conform informațiilor scurse în spațiul public și declarațiilor din culise - pentru a păstra Ministerul Transporturilor și pe Sorin Grindeanu ministru. De fapt, bate cu pumnul în masă ca să încalce un acord semnat cu PNL pentru rotativa din această lună, ceea ce nu are cum să nu ridice semne de întrebare inclusiv în fața electoratului: dacă-ți încalci propriul acord, cu zgomot, cât vei respecta o promisiune electorală, făcută pentru a câștiga voturi pe termen scurt?

Și, în cele din urmă, care sunt performanțele nemaipomenite ale lui Sorin Grindeanu la conducerea Ministerului Transporturilor, cu ce a fost o lumină social-democratul de la Transporturi, care centură nu se poate face fără el? Astăzi, dacă ne uităm pe agendă, competența lui Sorin Grindeanu se vede la metrou, unde sunt întârzieri pentru că nu sunt garnituri. Aceeași competență se vede și pe Podul de la Fetești, unde ministrul spune că nu vom mai avea taxa de trecere, dar CNAIR anunță că se plătește în întregime, fiind o procedură greoaie ridicarea ei.

În fața presiunii PSD asupra păstrării Ministerului Transporturilor, și PNL face presiuni asupra UDMR pentru a renunța la Ministerul Dezvoltării. Și se pare, conform unor surse, că UDMR a revenit la masa negocierilor și ar fi pregătit să treacă peste linia roșie pe care a impus-o.

Cu o zi în urmă, Dan Motreanu, lider liberal, afirma că ”le-am spus că acestea nu sunt negocieri: un partid să condiționeze (negocierile n.r.) de Transporturi și altul de Dezvoltare. În aceste condiții, mai bine PNL iese de la guvernare și să facă PSD cu UDMR Guvernul”.

UDMR transmitea, prin primarul municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad András, că ”nu doreşte să părăsească coaliţia. Noi considerăm că miniştrii noştri sunt eficienţi. Nimeni nu le reproşează absolut nimic. Noi am solicitat respectarea acordului politic privind rotativa, acord politic din care noi nu facem parte, nu am fost parte la semnarea acestui acord politic privind rotativa. Am înţeles şi am şi susţinut reducerea numărului de ministere şi am fost de acord cu integrarea Ministerului Sportului într-un alt minister şi tocmai de aceea am fost foarte surprinşi de solicitarea PNL privind cedarea Ministerului Dezvoltării către PNL. În mandatul nostru MDLPA a devenit un minister funcţional, cu multiple programe de investiţii din fonduri naţionale şi europene şi la întrebarea de ce nu putem continua la acest minister, nu am primit niciun răspuns".

Acest articol reprezintă o opinie.