Greva se suspendă. Ciucă, primul mesaj

În începutul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre greva din învățământ care a fost suspendată.

„Așa cum am menționat ieri și cum am agreat cu liderii sindicatelor din educație, astăzi, pe baza discuțiilor de ieri și a angajamentelor tuturor părților implicate în soluționare conflictului de muncă, am decis, la nivelul coaliției și în deplin consens cu liderii de sindicat ca o dată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascălilor, vom adopta și ne vom ține de cuvânt, cum am făcut-o de altfel și până acum, prin adoptarea ordonanței de urgență cu elementele de conținut așa cum au fost agreate cu sindicatele.

Ca atare, coaliția de guvernare, guvernul pe care îl conduc, au asumat cu maxim de responsabilitate pentru interesul public, pentru rezolvarea problemelor din sistemul de educație - subliniez că sunt probleme care s-au acumulat în ani foarte mulți, nu vreau să dau vina pe o anume moștenire, dar acesta este adevărul.

S-au strâns o serie întreagă de neajunsuri, de probleme care iată că trebuie rezolvate și în deplină responsabilitate a liderilor coaliției, a guvernului și în deplin dialog cuc sindicatele, cu reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor am considerat că este absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă și asă asigurăm tuturor soluția prin care să putem să încheiem anul școlar, să se deruleze Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat. Vom adopta ordonanțele de urgență“, a spus premierul Ciucă.

