Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate

Există un tip de grăsime din organism care nu se vede cu ochiul liber, dar care poate avea consecințe grave asupra sănătății.

Grăsimea viscerală, cea care înconjoară organele interne și nu este vizibilă la exterior, joacă un rol major în apariția cancerului colorectal, avertizează dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

Astfel, medicul a atras atenția că nu doar kilogramele în plus contează, ci mai ales localizarea grăsimii în organism și modul în care aceasta afectează funcționarea organelor.

"Se pare că nu doar greutatea totală a corpului uman este importantă, dar mai ales grăsimea internă, grăsimea care se află în interiorul cavității abdominale, adică cantitatea de grăsime care înconjoară organele. Dacă stăm să ne gândim totul are o logică pentru că cu cât un organ este înconjurat cu o cantitate mai mare de grăsime, cu atât vascularizația lui este mai afectată, funcția este încetinită, vascularizația mucoaselor și epurarea epiteliului se face mai greu", a explicat dr. Eliza Gangone, pentru DCNews și DCMedical.

Dr. Eliza Gangone: Obezitatea nu este singurul factor incriminat

Specialistul subliniază că stilul de viață modern, lipsa activității fizice și alimentația procesată contribuie la creșterea numărului de cazuri de obezitate, unul dintre principalii factori asociați cu cancerul colorectal.

"Obezitatea este unul dintre principalii factori încriminați în etiologia cancerului colorectal. Evident, creșterea numărului de cazuri de obezitate este legată de mai mulți factori. Poate fi legată de stilul nostru de viață modern, de lipsa activității fizice și sportive. De ce? Pentru că am devenit mult mai comozi în ultima perioadă. Într-adevăr, unii dintre noi avem o activitate profesională intensă și ocupându-ne mai mult timp cu munca practic am devenit și mai sedentari în mod indirect. Și mâncarea, care este foarte procesată, mâncarea care conține foarte multe substanțe și mă refer în special la aceste E-uri care nu sunt foarte sănătoase și uneori au efecte toxice asupra mucoasei intestinului subțire și gros", a mai spus medicul.

Totuși, obezitatea nu este singura cauză a bolii, precizează medicul:

"Evident că nu este singurul factor incriminat, mai sunt și alți factori: factori legați de mediu, factori legați de genetică etc. Deci nu este singurul factor, este doar unul dintre ei", a adăugat Eliza Gangone.

