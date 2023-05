Gata cu stagiile gratuite: Noua directivă europeană prevede remunerarea obligatorie pentru stagiari

Noile regulamente UE introduc reguli obligatorii pentru toate statele membre. Pentru stagiile postuniversitare directiva prevede o remunerare obligatorie pentru stagiari.

Angajatorul va trebui să semneze un contract de stagiu cu stagiarul care prevede un sistem de obiective comune, evaluare și feedback asupra muncii prestate. Stagiul trebuie să aibă o durată minimă de 1 lună și maxim 6 luni.

Reînnoirile sunt permise doar în anumite limite, pentru a ”preveni ca tinerii să fie forțați să treacă de la un stagiu la altul ani de zile, fără perspective reale de angajare”.

Stagiatură plătită

Principala modificare este introducerea obligației de plată: stagiarii vor trebui să primească un salariu lunar în conformitate cu prevederile directivei UE privind salariul minim. În plus, aceștia vor avea acces la protecție socială.

"Stagiile au devenit un adevărat obstacol, o formă de exploatare: după ani de studii și sacrificii, doar cei care își permit să lucreze gratuit la infinit, fără reguli clare și perspective de viitor au o șansă. Acest lucru este inacceptabil", a declarat europarlamentarul italial, Rosa D'Amato.

Stagii curriculare

Cealaltă ”lege” se referă la stagiile curriculare, adică cele efectuate în perioada de studii. Și aici textul prevede un fel de salariu: stagiarii vor trebui să primească compensații pentru costurile suportate: ”Dacă plătești taxe universitare și trebuie să faci un stagiu obligatoriu pentru a obține diploma, nu poți cheltui bani pe mâncare, transport. Și cazare trebuie garantată. De aceea am prevazut in legislație compensatii care trebuie sa fie financiare sau in beneficii”, explica D'Amato.

Alte aspecte importante: stagiul trebuie să fie în concordanță cu planul de studii și să prevadă forme de compatibilitate între orele de studiu și orele de lucru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News