Gala Sportului tulcean: Cei mai buni sportivi tulceni, premiați de Consiliul Județean Tulcea 

Gala a fost deschisă de tinerii din cadrul Ansamblului „Danubius“, care au intonat imnul de stat, după care pe scena tulceană au urcat președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, PS Visarion, Episcopul Tulcii, Visarion, prefectul județului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu și directorul Direcției Județene de Tineret și Sport, Liviu Urlih.

„Am organizat această gală pentru voi, dragi sportivi, pentru că știu ce înseamnă sportul, știu câte sacrificii presupune sportul, mai ales cel de înaltă performanță. Pentru dumneavoastră principala țintă este să fii primul, să fii învingător. Este o țintă pe care încercăm să o susținem, ne dorim să fim alături de voi. Am încercat din tot sufletul, cât am putut, să fim aproape, prin toate mijloacele, de sportivii din județul Tulcea. Vrem să vă arătăm respectul pe care îl meritați din plin dumneavoastră, dar și cei care stau în spatele dumneavoastră, antrenorii și părinții care vă susțin din toate punctele de vedere. Am pregătit un citat și vreau să îi dau citire ca atare: «Sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să câștigi și să pierzi, te învață ceea ce este viața» (marea jucătoare de tenis Billie Jean King). Acestea sunt calitățile care se desprind de la oamenii care fac sport. Pentru voi, sportivii tulceni, mai mici sau mai mari, dorința de performanță este foarte mare, iar eu văd în voi sănătatea viitorului acestei țări“, a declarat, în deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.



„Sunt puține cuvinte de spus astăzi din partea mea pentru că sportivii noștri și rezultatele lor au spus cam tot ce este de spus. Eu vreau doar să-i felicit pentru întreaga activitate și vreau să le mulțumesc pentru faptul că ei mi-au oferit foarte multe vise. De fiecare dată, de când eram copil și până în prezent, înaintea unei competiții foarte importante, visez. Visez cum steagul României este pe primul loc, cum sportivii noștri sunt cei mai buni și cum toată munca lor se va vedea în fața întregii lumi. Din acest motiv, vreau să le mulțumesc pentru toată emoția pe care ei ne-au produs-o și ne-o produc în continuare. Tulcea este un pământ binecuvântat de Dumnezeu iar sportivii noștri sunt de-a dreptul minunați. Îi felicit și le doresc să nu uite motto-ul olimpic: „Ai câștigat, continuă! Ai pierdut, continuă!“ Doar așa rezultatele pot apărea. Cu perseverență, cu muncă, cu transpirație multă. Dumnezeu să vă ajute și să obțineți rezultate imense în continuare“, a transmis Mihai Huleni, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea.

Pe scena Teatrului Jean Bart au urcat, de asemenea, foști campioni ai județului Tulcea: Vasile Dîba (campion la kaiac – canoe), Elena Fidatov Moruzov (campioana la atletism), Gheorghe Iamandi (jucător de fotbal în Liga 1), Iosif Anisim (campion la kaiac-canoe), Victor Partnoi (campion la kaiac-canoe), Petre Badea (președinte al Asociației Județene de Fotbal).

În cadrul aceleiași gale, șase sportivi din cadrul clubului Nippon Budo Sport au pregătit pentru cei prezenți în sala Teatrului Jean Bart o scurtă demonstrație de karate.

Sportivi premiați pentru rezultate la competiții mondiale:

1. Cătălin Chirilă, campion mondial la kaiac-canoe (antrenor Florin Popoescu)

2. Amalia Țugui, campion mondial la kickboxing (antrenor Bogdan Țugui)

3. Vlad Uncu, vicecampion mondial la karate kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

4. Irina Gheorghiță, vicecampion mondial la karate kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

5. Cornel Vasiliu, campion mondial la atletism (antrenor Nicoleta Ciortan).

Sportivi premiați pentru rezultatele la competiții europene și internaționale:

1. Amalia Maria Niță, campion box (antrenor Ștefan Simion)

2. Albert Pănuță, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

3. Mihai-Alin Șavlovschi, campion atletism (antrenor Nicolae Sandu)

4. Vlad Alexandru Cireașe, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

5. Delia Andreea Covrig, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

6. Mihai Drăgan, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

7. Octavian Mischie, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

8. Ungureanu Codrin Ștefan, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

9. Răzvan Artimov, campion karate - kyokushin (antrenor Nicolaie Pănuță)

10. Ionela Loredana Parpă, campion box (antrenor Ștefan Simion)

11. Alina Alexandra Crețu, campion box (antrenor Ștefan Simion)

12. Valentin Ispas, campion atletism (antrenor Gheorghe Ciulei)

13. Antonio Andrei Axentiev, campion atletism (antrenor Nicolae Sandu).

Sportivi premiați pentru rezultate la competiții naționale:

1. Iulian Serghei - canoe (antrenor Nicoleta Tertiș)

2. Nicoleta Ciortan - atletism (antrenor Valentin Pohrib)

3. Roberta Georgiana Andrei - box (antrenor Ștefan Simion)

4. Vlad Dima - Aruncarea suliței / greutății (antrenor Savinela Iordache)

5. Ali Gean - lupte (antrenor Dumitru Popoa)

6. Bianca Mădălina Vasilache - box (antrenor Ștefan Simion)

7. Andrei Petrencu - canoe (antrenor Nicoleta Tertiș)

8. Vicențiu Manole - triathlon (antrenor Mihai Ivanov)

9. Dragoș Haralașcă - canoe (antrenor Nicoleta Tertiș)

10. Denisa Cralea - triathlon (antrenor Mihai Ivanov)

11. Amalia Loretta Lovin - box (antrenor Ștefan Simion)

12. Larisa Andreea Cudalbu, box (antrenor Ștefan Simion)

13. Alexandru Râșnoveanu - kaiac canoe (antrenor Valentina Poștaru)

14. Bianca Irofei - kaiac (antrenor Nicoleta Tertiș)

15. Florina Colceru - box (antrenor Ștefan Simion)

16. Sebastian Boboc - canoe (antrenor Valentina Poștaru)

17. Ștefănuț Agache - atletism (antrenor Valentin Pohrib)

18. Paula Stoian - box (antrenor Ștefan Simion)

19. Ianis Munteanu - canoe (antrenor Valentina Poștaru)

20. Eric Panica - canoe (antrenor Nicoleta Tertiș)

21. Cristian Panait - atletism (antrenor Gheorghe Ciulei)

22. Flavian Nane - lupte (antrenor Milton Popovici)

23. Lucas Gaspar - lupte (antrenor Vlad Mihai Ene)

24. Gabriel Alin Cudalbu - lupte (antrenor Vlad Mihai Ene)

25. David Androne - campion canoe (antrenor Doru Emil Lazăr)

26. Sebastian Sarighioleanu - șah (Mariana Sarighioleanu)

27. Ionuț Claudiu Petrișor – lupte (antrenor Milton Popovici)

28. Minodora Păsărică – box (antrenor Ștefan Simion)

29. Ioana Lazăr – box (antrenor Ștefan Simion)

30. Dănuț Zabara – lupte (Vlad Mihai Ene)

31. Teodor Petrișor – lupte (Dumitru Popa)

32. Robert Călin – canoe (antrenor Valentina Poștaru)

33. Andreea Botaș – kaiac (Nicoleta Tertiș)

34. Cosmin Bogatu – lupte (Dumitru Popa)

35. Gabriela Băraru – kaiac canoe (antrenor Nicoleta Tertiș)

36. Andreea Tudor – box (antrenor Ștefan Simion)

37. Sebastian Grosu – canoe (antrenor Valentina Poștaru)

38. Raluca Grosu – box (antrenor Ștefan Simion)

39. Eduard Ciortan – atletism (antrenor Nicoleta Ciortan)

40. George Ciortan – atletism (Nicoelta Ciortan)

41. Eduard Camberliu - canoe ( antrenor Valentina Poștaru)

42. Andrei Florin – atletism (antrenor Nicoleta Ciortan)

43. Raluca Agafon – box (antrenor Ștefan Simion)



De asemenea, în cadrul Galei Sportului Tulcean au primit diplome de apreciere reprezentanții echipelor tulcene cu merite deosebite:

Secția de Baschet a CSȘ Tulcea (și antrenorii Grecu Mihaela, Alexandru Mihaly Grecu, Pavel Mirela), Secția de Handbal Fete a CSȘ Tulcea (și antrenorii Alina Tranulea și Cătălin Radu), Secția de Volei Feminin a CSȘ Tulcea (și antrenorul Cristina Artimov), Secția de Volei Masculin a CSȘ Tulcea (și antrenorii Constantin Burungiu și Valentin Nechifor), AS Arrubium Măcin (Giani Chemaloglu), ACS Liceenii Topolog (Almaghe Adrian), AS Tenis de Masă Delta Dunării (Manea Mihăiță).

