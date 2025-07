Funcția nu-l mai lasă pe noul ministru al Turismului să meargă în vacanță în Grecia. Radu Miruță descoperă acum și România

”În ultimii ani am făcut în Grecia, acum fac în România nu pentru că sunt ministrul Turismului, ci pentru că nu pot să îmi iau concediu, soţia merge cu copiii o săptămână şi vreau să merg sâmbătă şi duminică, când pot să mă duc măcar două zile, nu pot să fac treaba asta ducându-mă în Grecia. Raportul calitate preţ între serviciile din România şi din alte ţări nu este în avantajul nostru” a spus Radu Miruță, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, la Digi24.

Turismul din România se pierde prin birouri

Despre situația turismului din România, Radu Miruță a afirmat, pentru sursa citată: ”Faptul că veniturile din turism au scăzut, numărul de înnoptări a scăzut de la pandemie încoace, sunt nişte informaţii pe care le-am cerut şi le-am primit în minister. Am cerut să mi se dea exact, nu pare că este o situaţie cumulată. Fiecare spune pe bucăţica lui. Am întrebat câţi turişti străini înnoptează în România în cursul unui an. Şi a început o discuţie prin patru, cinci birouri ca fiecare să îşi spună bucăţica lui. Aţi întrebat un operator de telefonie mobilă? Vezi câtă lume a făcut roaming şi câte zile a stat, nu trebuie să vezi persoana. Poţi să vezi câte entităţi au intrat şi au ieşit, că asta se vede şi e turism. Nu este o astfel de informaţie”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News