FRAX-testul pe care îl poate face orice medic pentru depistarea osteoporozei. Noile terapii refac structura osului

Osteoporoza este adesea numită „boala tăcută”, deoarece majoritatea oamenilor nu știu că au această afecțiune până când au o fractură după o cădere sau o lovitură minoră (cunoscută sub numele de fractură de fragilitate). Un test simplu, pe care îl poate realiza orice medic, indică riscul de osteoporoză, iar terapiile moderne, accesibile și în România, pot restabili structura osului, evitând imobilizarea și suferințele aduse de boală.

Cuvântul în sine, “osteoporoză”, se traduce ca “os poros”. Astfel, osteoporoza este o afecțiune în care oasele devin fragile și își pierd puterea pe măsură ce devin mai puțin dense și calitatea lor este redusă.

Cu ocazia Zilei Mondiale de conștientizare a Osteoporozei, marcată în fiecare an în luna octombrie, Societatea Română de Endocrinologie (SRE) și Societatea Română de Reumatologie (SRR) au derulat o campanie de depistare și prevenție în centrul comercial Mega Mall București.

Astfel, persoanele care s-au aflat în centrul comercial au primit informații esențiale despre osteoporoză și factorii de risc, iar medicii rezidenți aflați la standul de informare au realizat o serie de teste (FRAX și IOF) pentru depistarea riscului și au oferit recomandări pe acestă temă.

“Ne bucurăm să ne putem alătura eforturilor International Osteoporosis Foundation - IOF prin marcarea acestei zile și în România, astfel ne propunem să includem sănătatea oaselor și prevenirea fracturilor pe agenda de sănătate, pentru ca aceasta să fie adusă în atenția profesioniștilor din domeniul sănătății, mass-media, factorilor de decizie, pacienților și mai ales în atenția publicului larg”, a declarat Prof. Dr. Cătălina Poiană, endocrinolog, Coordonator Grup de lucru pentru osteoporoză al SRE.

Scăderea în înălțime, semnal de alarmă

Osteoporoza este des întâlnită, iar fracturile din cauza fragilității oaselor sunt în creștere. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, se estimează că aproximativ 500 de milioane de bărbați și femei din întreaga lume ar putea fi afectați de osteoporoză. La nivel mondial, osteoporoza cauzează peste 8,9 milioane de fracturi anual, rezultând astfel o fractură de osteoporoză la fiecare 3 secunde. Una din trei femei și unul din cinci bărbați cu vârsta de 50 de ani și peste această vârstă vor avea o fractură de fragilitate din cauza osteoporozei în timpul de viață rămas. Până în 2050, se estimează că incidența mondială a fracturilor de șold la bărbați va crește cu 310%, respectiv cu 240% la femei comparativ cu 1990.

Factorii de risc pentru osteoporoză sunt vârsta înaintată, reducerea înălțimii, masa corporală scăzută, anumite boli (cum ar fi artrita reumatoidă), istoric familial, utilizarea pe termen lung de glucocorticoizi și alte medicamente, fracturi osoase după căderi minore.

Osteoporoza, mai multe zile de spitalizare decât cancerul de sân

“Deși este o afecțiune foarte întâlnită, în prezent, osteoporoza este subdiagnosticată și subtratată la scară largă. La nivel mondial, milioane de oameni cu risc crescut de a avea fracturi cauzate de osteoporoză nu sunt conștienți de boala tăcută ce stă la bază. Costul la nivel uman și socioeconomic este imens, iar impactul grav al fracturilor asupra independenței pacienților este subestimat. Și în România situația este similară, de aceea campaniile de conștientizare, de diagnosticare și prevenție sunt extrem de importante”, a mai spus Prof. Dr. Cătălina Poiană.

Osteoporoza aduce o povară grea pentru persoane și familiile lor: la femei, osteoporoza aduce mai multe zile de spitalizare decât cancerul de sân, atacul de cord, diabetul și multe alte boli, iar la bărbați, riscul de fractură este cu până la 27% mai mare față de riscul de cancer de prostată. Fracturile vertebrale (la nivelul coloanei vertebrale) pot cauza dureri de spate, scădere în înălțime, deformare, imobilitate, număr crescut de zile de pat și funcție pulmonară redusă. O femeie de 65 de ani cu o fractură vertebrală are un risc 1 din 4 de a avea încă o fractură peste 5 ani. După o fractură de șold, aproximativ 60% dintre persoane afectate necesită asistență un an mai târziu și 20% vor necesita îngrijiri medicale pe termen lung, iar în primul an după o fractură de șold sunt observate rate de mortalitate de până la 20-24%.

Prevenirea osteoporozei începe din copilărie

“Prevenția osteoporozei, diagnosticul precoce și îngrijirea adecvată, cu implicarea tuturor specialităților medicale necesare sunt foarte importante. În România nu există centre specializate de tratare a pacienților cu osteoporoză și cu fracturi de fragilitate. În alte țări unde aceste centre există s-au constatat: o inițiere dublă a tratamentelor, o aderență mai mare la medicație și o reducere la jumătate a ratelor de refracturare”, a declarat Prof. Dr. Cătălin Codreanu, reumatolog.

Ziua Mondială de conștientizare a Osteoporozei, marcată în fiecare an în luna octombrie își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la prevenirea, diagnosticarea și tratamentul osteoporozei și al bolilor musculo-scheletale asociate. Campania organizată de cele două societăți medicale își propune să atragă atenția asupra factorilor de risc, dar mai ales asupra măsurilor de prevenție.

Prevenirea osteoporozei începe timpuriu în viață printr-un stil de viață sănătos. Masa osoasă maximă este atinsă între 25 și 30 de ani. Deși aproximativ 60–80% din masa osoasă maximă este determinată genetic, exercițiul fizic și nutriția pentru oase sănătoase la tineri contribuie la maximizarea potențialului genetic.

Factorii stilului de viață care contribuie la o bună sănătate a oaselor de-a lungul vieții sunt exercițiile fizice regulate folosind greutatea corporală, consumul de alimente hrănitoare și sănătoase pentru oase, obținerea unei cantități suficiente de vitamina D, menținerea unei greutăți corporale sănătoase și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool.

