Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia.

Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale a României (CCR), a declarat public care este pensia pe care o încasează după încheierea mandatului. Potrivit acestuia, veniturile sale lunare se ridică la aproximativ 10.000 de euro. Salariul său lunar a fost undeva la 12.000 euro. Pensia aceasta de puțin peste 10.000 euro este după 40 de ani de experiență juridică, a zis Petre Lăzăroiu la B1 TV, în cadrul emisiunii Laurei Chiriac.

Un judecător în funcție nu poate avea activități comerciale sau să fie implicat direct în firme, din cauza incompatibilităților stabilite de lege.

Petre Lăzăroiu a fost numit judecător de Traian Băsescu (2008) pentru o diferenţă de mandat și reînvestit (2010) pentru un mandat complet de 9 ani.

Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale a României (CCR), are o carieră juridică ce se întinde pe mai bine de patru decenii. Născut la 16 mai 1953, în comuna Glăvile, județul Vâlcea, Lăzăroiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1978 și a continuat pregătirea cu mai multe cursuri postuniversitare în Dreptul Comerțului Internațional, inclusiv un doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Și-a început activitatea profesională ca jurisconsult stagiar în 1979, iar ulterior a ocupat funcții la întreprinderi industriale și la Curtea de Conturi a României, unde a fost judecător financiar și președinte al Colegiului Jurisdicțional București.

Între 2004 și 2008, a activat ca avocat în Baroul București, iar în paralel, începând cu 1992, a fost cadru universitar, predând Drept Financiar și Bancar, Drept Fiscal și Drept Comunitar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

În 2008, Petre Lăzăroiu a fost numit judecător al Curții Constituționale de Președintele României, mandatul său fiind prelungit în 2010 pentru încă 9 ani.

Este autorul mai multor lucrări de referință în domeniul dreptului financiar și bancar, publicate între 1999 și 2006.

