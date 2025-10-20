Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan

„Am văzut o știre conform căreia propunerea Guvernului, susținută în final de coaliție, privind legea pensiilor magistraților a fost respinsă pe formă. De asemenea, am observat că un articol referitor la testul poligraf din pachetul de măsuri fiscale a fost declarat neconstituțional. Pachetul fiscal poate continua fără acel paragraf, însă problema legii pensiilor trebuie rezolvată rapid, pentru a debloca situația.

Ca urmare, mâine, în cadrul coaliției, voi propune formarea unui grup de lucru care să elaboreze urgent o nouă formă a legii pensiilor speciale pentru magistrați, pe care să o propunem Parlamentului sau, dacă se va decide astfel, să fie din nou asumată de Guvern. Vom stabili procedura exactă în cadrul coaliției, astfel încât subiectul să fie închis cât mai rapid.

Dacă informațiile apărute pe surse se confirmă și legea a fost respinsă din lipsa avizului CSM, atunci aceasta este neconstituțională în integralitatea ei. În aceste condiții, este clar că trebuie să existe un dialog real. Este evident că s-a mers foarte pe repede înainte, fără consultare suficientă.

Grupul de lucru trebuie să aibă un dialog serios cu asociațiile magistraților și cu toți actorii relevanți din acest domeniu, pentru că este nevoie de o reglementare clară în privința pensiilor magistraților. În forma actuală, lucrurile nu pot continua.

Toate declarațiile noastre trebuie privite cu rezervă până la comunicarea oficială a deciziei CCR”, a zis Sorin Grindeanu.

Despre demisia lui Bolojan

„Este adevărat că au existat observații nu doar din partea Înaltei Curți, ci și legate de conținutul legii, cum ar fi extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani sau majorarea cuantumului de la 70% la 75%, aspecte care pot fi rediscutate.

Abordarea ar fi putut fi una mai bazată pe dialog, dar este important să privim înainte. Mâine, în cadrul coaliției, vom analiza întregul proces și vom pregăti o nouă lege, discutată cu Înalta Curte, CSM, Parchetul General, asociațiile magistraților și toate instituțiile relevante, pentru a putea fi adoptată rapid – pentru că este nevoie urgentă de această reglementare.

Astăzi am discutat deja cu premierul, înainte de apariția acestei știri. Mâine vom avea o ședință a coaliției. Cunosc declarațiile altor colegi, dar vă rog să observați ce am spus eu: Spre deosebire de alții, am afirmat de la bun început că premierul nu trebuie să-și dea demisia, indiferent de verdictul asupra acestui pachet legislativ”, a mai zis liderul PSD.

