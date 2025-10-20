€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 17:57 20 Oct 2025 | Data publicării: 17:56 20 Oct 2025

BREAKING NEWS Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Autor: Anca Murgoci

grindeanu Agerpres
 

Sorin Grindeanu a avut o reacție după decizia CCR.

„Am văzut o știre conform căreia propunerea Guvernului, susținută în final de coaliție, privind legea pensiilor magistraților a fost respinsă pe formă. De asemenea, am observat că un articol referitor la testul poligraf din pachetul de măsuri fiscale a fost declarat neconstituțional. Pachetul fiscal poate continua fără acel paragraf, însă problema legii pensiilor trebuie rezolvată rapid, pentru a debloca situația.

Ca urmare, mâine, în cadrul coaliției, voi propune formarea unui grup de lucru care să elaboreze urgent o nouă formă a legii pensiilor speciale pentru magistrați, pe care să o propunem Parlamentului sau, dacă se va decide astfel, să fie din nou asumată de Guvern. Vom stabili procedura exactă în cadrul coaliției, astfel încât subiectul să fie închis cât mai rapid.

Dacă informațiile apărute pe surse se confirmă și legea a fost respinsă din lipsa avizului CSM, atunci aceasta este neconstituțională în integralitatea ei. În aceste condiții, este clar că trebuie să existe un dialog real. Este evident că s-a mers foarte pe repede înainte, fără consultare suficientă.

Grupul de lucru trebuie să aibă un dialog serios cu asociațiile magistraților și cu toți actorii relevanți din acest domeniu, pentru că este nevoie de o reglementare clară în privința pensiilor magistraților. În forma actuală, lucrurile nu pot continua.

Toate declarațiile noastre trebuie privite cu rezervă până la comunicarea oficială a deciziei CCR”, a zis Sorin Grindeanu.

 

Despre demisia lui Bolojan

 

„Este adevărat că au existat observații nu doar din partea Înaltei Curți, ci și legate de conținutul legii, cum ar fi extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani sau majorarea cuantumului de la 70% la 75%, aspecte care pot fi rediscutate.

Abordarea ar fi putut fi una mai bazată pe dialog, dar este important să privim înainte. Mâine, în cadrul coaliției, vom analiza întregul proces și vom pregăti o nouă lege, discutată cu Înalta Curte, CSM, Parchetul General, asociațiile magistraților și toate instituțiile relevante, pentru a putea fi adoptată rapid – pentru că este nevoie urgentă de această reglementare.

Astăzi am discutat deja cu premierul, înainte de apariția acestei știri. Mâine vom avea o ședință a coaliției. Cunosc declarațiile altor colegi, dar vă rog să observați ce am spus eu: Spre deosebire de alții, am afirmat de la bun început că premierul nu trebuie să-și dea demisia, indiferent de verdictul asupra acestui pachet legislativ”, a mai zis liderul PSD.

VEZI ȘI: CCR, decizie pensii magistrați. Nicușor Dan spune că se va mai încerca o dată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Publicat acum 19 minute
Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București
Publicat acum 39 minute
Contul George de la BCR – contul bancar 100% online, simplu, rapid și fără comisioane
Publicat acum 41 minute
Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Publicat acum 50 minute
Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 20 ore si 16 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close