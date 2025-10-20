€ 5.0890
Data actualizării: 17:21 20 Oct 2025 | Data publicării: 17:16 20 Oct 2025

CCR, decizie pensii magistrați. Nicușor Dan spune că se va mai încerca o dată
Autor: Anca Murgoci

Nicușor Dan a avut prima reacție după decizia CCR.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

 

Președintele României a zis că imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate

 

Mesajul președintelui

 

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

 

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a zis Nicușor Dan.

 

