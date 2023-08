Fosta soție a lui Dem Rădulescu, îngenuncheată de boală. Cum arată şi cum se simte la 75 de ani

Prima soţie a regretatului Dem Rădulescu, Paula, a fost considerată una dintre actrițele de referință din cinematografia românească. A încântat generații la rând cu roluri în filme precum Brigada Diverse intră în acțiune (1970), sau Fram (1983). Moartea maestrului Dem Rădulescu a fost o lovitură puternică care i-a afectat sănătatea.

La 75 de ani, Paula Rădulescu emană în continuare aceeași carismă şi încă e una dintre cele mai iubite actriţe, însă recunoaște că starea sa de sănătate o provoacă din ce în ce mai mult. În plus, reputata actriță nu a reușit încă să se obișnuiască cu absența celor mai bune prietene ale sale, Stela Popescu și Cristina Stamate, care au fost alături de ea ca niște surori timp de mulți ani.

Deși Paula Rădulescu se bucură și în ziua de azi de aprecieri și oferte din partea teatrelor, sănătatea nu-i permite să urce pe scenă. „E exclus să mai urc pe scenă. Doctorul nu-mi permite. Sunt o fire emotivă. Din nefericire, nu stau bine cu sănătatea. Se ivesc probleme la tot pasul, având tensiune oscilantă și fibrilațiile astea. Fără emoții, fără surprize. Emoțiile de pe scenă și întâlnirea cu publicul întotdeauna reprezintă altceva, sunt total diferite. E mai complicat, ai o responsabilitate', a dezvăluit Paula Rădulescu pentru Cancan.ro.

Odată cu Stela şi Cristina a murit şi o parte din ea

Pierderea celor două prietene apropiate, Stela Popescu și Cristina Stamate, a lăsat un gol profund în viața actriţei, acestea fiind alături de ea în multe momente și fiind parte importantă din viața sa. "Le visez ori în cabină, ori înainte de a urca pe scenă, ori ceva legat de costume. Ca și când am fi rămas mai departe în aceeași combinație, a noastră de colege și prietene. Îmi lipsesc enorm, nu mi-am putut închipui vreodată că le-am iubit atât de tare… Absolut, există o legătură dincolo de moarte. Noi am fost ca și surorile. Faptul că am jucat împreună și am stat în aceeași cabină ne-a unit extrem de tare. S-au dus prea repede, una după alta. Iar de atunci, inima mea a început să-mi facă probleme", a mai declarat Paula Rădulescu, în exclusivitate, pentru sursa citată.

Aşa arată astăzi Paula Rădulescu:

