Florin Cîţu, despre experienţa din SUA. "Dacă facem aceste lucruri, România va avea un viitor strălucit"

"Este o zi în care celebrăm valorile instituite de Declaraţia de Independenţă în toată lumea. Vreau să fac o observaţie personală. Am petrecut mai mult de un deceniu în SUA. Eram un tânăr dintr-o ţară abia ieşită din comunism şi m-am mutat în SUA, am făcut acolo facultatea, mi-am luat diploma şi m-am angajat. Am făcut de toate, de la spălatul vaselor la munca în celebra intersecţie dintre Strada 42 şi Strada Washington din Manhattan. Sunt multe lecţii pe care le putem învăţa de la Statele Unite ale Americii, din istoria sa, dar sunt câteva pe care ar trebui să le folosim aici, azi. Şi sper ca experienţa mea de acolo să ajute România să se dezvolte.

Sunt, deci, două lucruri pe care vreau să le menţionez. În primul rând, cred că proprietatea privată e sacrosanctă. Rămâne fundamentul dezvoltării unei democraţii. Ar trebui să fie o lecţie pentru România. În al doilea rând, antreprenorii, oamenii care îşi construiesc propriile companii, încearcă, eşuează, şi încearcă iar, sunt eroii propriilor economii. Ei sunt celebraţi în SUA şi asta ar trebui să facem şi în România. Dacă facem aceste două lucruri, sunt sigur că România va avea un viitor strălucit", a declarat Florin Cîţu la recepţia organizată de Ambasada SUA la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale.

Iată şi declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis

"Doamnelor și domnilor,

Sărbătorim în acest an Ziua Independenței într-un cadru plin de speranță și de suflu proaspăt în relația transatlantică, inspirat de Președintele Joe Biden și de Administrația pe care o conduce. Suntem într-un moment de inflexiune, care va acționa drept catalizator pentru unitatea transatlantică. La nivel bilateral, relația dintre România și Statele Unite ale Americii se bazează pe un parteneriat strategic solid și profund, pe apartenența comună la valorile democrației, statului de drept și drepturilor omului. Totodată, anul acesta marcăm trei momente speciale în relația noastră. Se împlinesc 10 ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite, 10 ani de la semnarea și intrarea în vigoare a Acordului între România și Statele Unite privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România și 5 ani de la atingerea Capacității Operaționale Depline a Facilității de Apărare împotriva Rachetelor Balistice de la Deveselu. Aprofundarea parteneriatului strategic are în vedere și încurajarea legăturilor mai puternice între oameni. Un sprijin solid al dialogului educațional și cultural transatlantic îl reprezintă Programul de burse Fulbright – care anul acesta împlinește 75 de ani de la lansare și peste 60 de ani de prezență în România, completând astfel seria momentelor aniversare importante în relația bilaterală", a spus preşedintele.

