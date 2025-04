Finlanda renunță definitiv la cărbune. Se închide ultima termocentrală

Capacităţile regenerabile ale Finlandei au crescut rapid în ultimii ani, ceea cea dus la o prăbuşire a utilizării cărbunelui, după ce precedentul guvern a adoptat, în 2019, o lege care interzice cărbunele începând din 2029.

"Desigur că nu putem spune că niciun singur gram de cărbune nu va mai fi ars vreodată în Finlanda, pentru că sunt diferite soluţii care sunt adoptate în situaţii de criză, dar asta este cu adevărat ultima termocentrală pe cărbune din Finlanda care mai este în producţie zilnică", a declarat Olli Sirkka.

Pentru a înlocui producţia anuală de 175 de MW de energie electrică şi 300 MW de energie termică realizate de termocentrala pe cărbune de la Salmisaari, grupul de utilităţi Helen va utiliza electricitate, căldura reziduală şi pompe de căldura şi va continua să ardă peleţi şi aşchii de lemn.

"Pe termen lung, intenţionăm să eliminăm orice ardere", a spus Sirkka, adăugând că, până în 2030, firma pe care o conduce intenţionează să reducă emisiile la 5% din nivelul la care erau în 1990, şi să elimine orice ardere până în 2040.

Compania de utilităţi Helen, care este deţinută de municipalitatea din Helsinki, este ultimul producător de electricitate din Finlanda care încetează să mai utilizeze cărbune, pentru că până acum nu a fost disponibilă o cantitate suficientă de energie curată care să acopere nevoile oraşului, a precizat Sirkka. Potrivit acestuia, în zilele friguroase, termoficarea oraşului Helsinki consumă până la 20% din producţia totală de electricitate a ţării.

"Este necesar să recunoaştem că tranziţia curată nu este ieftină. Este într-adevăr o alegere pe bază de valoare, şi este una pe care am făcut-o atât ca societate cât şi la nivelul firmei Helen", a spus Sirkka. Acesta a adăugat că, în pofida tranziţiei verzi, Finlanda are a treia cea mai ieftină electricitate din Europa, după Suedia şi Norvegia, iar Helen se aşteaptă ca preţul mediu pentru energia termică livrată clienţilor să scadă cu 5,8%, în medie, în acest an.

Închiderea ultimei centrale pe cărbune va permite Helen să reducă emisiile de CO2 cu 50% comparativ cu nivelul de anul trecut în timp ce emisiile totale ale Finlandei vor scădea cu aproape 2%.

ONG-ul de mediu Beyond Fossil Fuels a subliniat însă că renunţarea Finlandei la cărbune este "aproape completă", în condiţiile în care mai există alte două mici centrale în alte părţi ale Finlandei care mai utilizează anumite cantităţi de cărbune în producţia lor iar o a treia termocentrală este plasată în rezerva strategică, pentru a fi utilizată în situaţii de urgenţă sau în momentele de vârf de consum.

