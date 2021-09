FCSB a mai adus un atacant

"FCSB anunţă transferul lui Valentin Gheorghe, de la Astra Giurgiu. Atacantul în vârstă de 24 de ani a semnat un contract valabil cinci sezoane şi s-a antrenat deja sub comanda lui Edward Iordănescu. Clubul nostru îi urează bun venit şi să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roş-albastru. Valentin Gheorghe este un jucător născut la 14 februarie 1997, în Ploieşti. Este un produs 100% al celor de la Astra Giurgiu, club pe care l-a reprezentat în 122 de partide, reuşind 28 de goluri şi 9 assisturi. De asemenea, a evoluat şi într-o partidă pentru România U21", informează FCSB pe site-ul său oficial.



Într-un interviu acordat site-ului noului său club, Valentin Gheorghe, a declarat că transferul a venit în momentul potrivit pentru el. "Este un pas important în cariera mea şi consider că a venit în momentul potrivit pentru mine. Ştiu că oamenii m-au dorit şi înainte şi am venit aici fericit să îi ajut. Contează foarte mult faptul că voi lucra din nou cu Edi. Ţine foarte mult la mine şi îi mulţumesc pe această cale că are încredere în mine. Îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, să marchez şi să îmi ajut echipa. Vreau să ne îndeplinim obiectivele, ştim toţi că principalul obiectiv este campionatul", a afirmat el.



"Îmi doresc foarte mult să debutez întru-n derby, ar fi şi mai frumos pentru mine. Ştiu că echipa este foarte iubită, îmi doream de mic să evoluez la o echipă cu suporteri înfocaţi. Le promit că voi da totul pentru echipa şi sper să ne îndeplinim obiectivele", a adăugat atacantul. În cariera sa de până acum, Valentin Gheorghe a mai evoluat la formaţia CS Afumaţi, transmite Agerpres.

CFR Cluj l-a împrumutat pe fundaşul Ulrich Meleke la FC Voluntari

Clubul de fotbal CFR Cluj l-a împrumutat pe fundaşul Ulrich Meleke la FC Voluntari până la finalul sezonului 2021-2022, anunţă gruparea ilfoveană pe un site de socializare.



"Cluburile FC Voluntari şi CFR 1907 Cluj au ajuns la un acord în privinţa împrumutului lui Ulrich Meleke la echipa noastră pentru sezonul 2021/2022. În România, Ulrich Meleke a îmbrăcat sezonul trecut tricoul formaţiei FC Botoşani, de unde a fost transferat de către campioana României. Noul nostru jucător va purta numărul 3 pe echipamentul de joc. Bun venit, Ulrich, şi mult succes în tricoul FC Voluntari", se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului FC Voluntari.



În vârstă de 22 de ani, ivorianul Ulrich Meleke a mai evoluat anterior în ţara sa natală, la SO Armee, în Finlanda, la formaţiile Ekenas IF şi Kokkolan PV şi în Israel, la Hapoel Tel Aviv şi Hapoel Bnei Lod.