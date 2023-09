Farul Constanța - FCSB. Roș-albaștrii lui Becali vor revanșa după ce au pierdut titlul sezonul trecut la Ovidiu / Live score - Rezultat final

A început partida!

------------------------------------

Rămâneți alături de DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei!

Echipele de start

Farul Constanța: Aioani - Dussaut, Larie, Artean, Kiki - Băluță, Nedelcu, Grameni - Grigoryan, Munteanu, Budescu

Rezerve: Buzbuchi - Sîrbu, Mihai Popescu, Boli, Nicolas Popescu, Vînă, Mazilu, Andronache, Sali.

FCSB:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic - Ovidiu Popescu, Șut, Olaru - Octavian Popescu, Compagno, Coman

Rezerve: Vlad - Crețu, Panțîru, Haruț, Miculescu, Lixandru, Toma, Radaslavescu, Djokovic.

FCSB este lider în clasamentul SuperLigii României, cu 18 puncte acumulate în șapte etape. De cealaltă parte, Farul este abia pe locul 11, cu doar nouă puncte.

Cea mai recentă dispută a avut loc sezonul trecut, pe data de 21 mai 2023, Farul - FCSB 3-2, rezultat care i-a făcut campioni pe 'marinarii' lui Hagi la finalul ediţiei 2022-2023.

Gheorghe Hagi contra FCSB în toate competiţiile: 29 de jocuri - 7 victorii - 3 remize - 19 înfrângeri.

Nicio partidă din cele 29 jucate nu s-a terminat fără gol marcat. În 16 dintre aceste meciuri s-a înscris de cel puţin 3 ori, conform LPF.

Ce a zis Becali înaintea meciului

Gigi Becali crede că echipa sa va obține victoria la Ovidiu, mai ales că, în opinia sa, Farul Constanța nu mai este echipa din sezonul trecut, atunci când formația pregătită de Gică Hagi a devenit campioana României chiar după meciul disputat contra FCSB.

”Nu e că subestimez Farul. Dacă spuneai și cu CFR?! Dar când spui vine meciul cu… eu spun bătaie! Nu știu cine e! Că e Farul, că e CFR, că e cutare, eu trebuie să-i bat! Asta dacă vreau să fiu numărul unu! Nu?! Vreau să fac ceva.

Bă, tată, așa a fost să fie! Dar nu mai e Farul aia de atunci! Nu mai este aia de atunci! Este, dar el știi care e treaba? A scos mult unt! Cât unt să aibă laptele? Că are și el unt. Scoți și după cât rămâne? Mai ales că nu mai e nici Alibec. Nu mai este Farul care a fost. Și nu că o subestimez pe Farul. Și cu Craiova când am jucat cu ei am zis că trebuie să batem.

Deci cum e Craiova e și Farul, cum e și Farul e și CFR Cluj. Pe mine mă interesează să-i batem. Gică nu spune așa? Trebuie să fim noi, să câștigăm. M-am luat și eu după el! Trebuie să-i batem pe Farul și gata”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

