Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru

Un director din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost demis după ce a organizat din bani publici, împreună cu 30 de colegi, două sesiuni de „training” în străinătate, la Nisa și Larnaca, valorând 100.000 de euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a luat măsuri drastice după ce un director al unei structuri din cadrul ministerului a organizat, fără aprobare, două sesiuni de training externe pentru 15 persoane, una pe Coasta de Azur, la Nisa, și cealaltă la Larnaca, Cipru. Costurile pentru cele 30 de persoane se ridicau la 535.000 de lei.

Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat într-o conferință de presă: ”Atunci când spunem că trecem printr-o perioadă grea și cerem românilor să strângă cureaua, ar trebui ca acest lucru să se vadă în administrație. Este vorba de excursii în străinătate pe bani europeni. Joi seara, după ora 19:00, am fost informat că o structură din cadrul ministerului, un organism intermediar regional, pregătise o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur la Nisa și cealaltă la Larnaca în Cipru, la hoteluri de 4 și 5 stele, cu niște costuri importante pentru aceste 30 de persoane”.

"O să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa, se va întoarce fără să mai fie director"

Potrivit ministrului, directorul responsabil a aprobat cheltuielile și figura printre participanții la trainingul de la Nisa. „Vineri dimineață, la prima oră, am discutat cu directorul care a aprobat aceste cheltuieli... Am aflat, în cursul zilei de vineri că, într-adevăr, s-au anulat cele două deplasări. Ei bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director și-a dat singur concediu. A aprobat concediu și pentru alți colegi care figurau pe lista de participanți la acest training, alții au cerut să participe în telemuncă. Am verificat cu compania de transport și un număr de șapte participanți la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care fuseseră cumpărate deja.”

Dragoș Pîslaru a subliniat că acest tip de comportament nu va fi tolerat: „Fondurile europene sunt la dispoziția românilor, nu ca să poți să le toci pe deplasări externe care nu-și au rostul. Am dispus un control comun al corpului de control al meu, al ministrului și al autorității de management pentru acest subiect pe partea de în reguli. Toleranța mea și a acestui Guvern pentru risipa banului public este zero. Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv și, în acest moment, o să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa, se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât, am cerut sesizări disciplinare pentru toți colegii care au plecat în această excursie pe bani publici.”

"Banii europeni nu sunt făcuți să-i cheltui pe prostii"

Ministrul a confirmat că directorul a fost demis și că au fost cerute sesizări disciplinare pentru toți colegii care au participat la deplasările externe: „Este un caz oarecum nefericit. Motivul pentru care îl scot în public este legat de a arăta că aceste lucruri nu sunt tolerate și că oriunde vom găsi la nivelul administrației publice astfel de comportament, măsurile vor fi extrem de dure și de stricte, pentru că așa ceva nu este posibil.”

În opinia sa, astfel de situații afectează încrederea românilor în administrație: „Vom aștepta rezultatele controlului comun, respectiv Corp Control ministru, plus autoritatea de management, moment în care vă voi da informații suplimentare cu privire la acest subiect. Banii europeni nu sunt făcuți să-i cheltui pe prostii. Atâta timp cât vom avea această mentalitate că banii europeni sunt bani gratis, vom fi într-o mare eroare. Banii europeni sunt banii și șansa pe care o are România pentru modernizarea țării”, potrivit Agerpres.

