Președintele CJ Dâmbovița, reacție după anunțul Guvernului privind reforma administrativă

Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a reacționat pe pagina de Facebook după ce Guvernul a anunțat planurile de reformă a administrației publice. Acesta a subliniat că județul Dâmbovița a gestionat responsabil bugetul și a prioritizat investițiile și dezvoltarea comunității. De asemenea, Corneliu Ștefan a explicat că susține reforma administrativă, dar consideră că aceasta trebuie să înceapă la nivel central, acolo unde cheltuielile au fost iresponsabile.

Corneliu Ștefan a transmis că, în contextul publicării scenariului guvernamental privind eficientizarea aparatului administrativ și reducerea unor posturi, Consiliul Județean Dâmbovița și primăriile din județ au prioritizat mereu investițiile și dezvoltarea comunității, iar în ultimii 5 ani cea mai mare parte a bugetului a fost alocată acestora.

„Guvernul a publicat scenariul privind eficientizarea aparatului administrativ și reducerea unor posturi.

În acest context, mesajul meu este cât se poate de clar: Consiliul Județean Dâmbovița și primăriile din județ au pus mereu pe primul loc investițiile și dezvoltarea comunității.

Rezultatele sunt evidente – Dâmbovița se dezvoltă zi de zi!

Mai exact, în ultimii 5 ani, cea mai mare parte a bugetului Consiliului Județean Dâmbovița a fost direcționată către investiții", a transmis Corneliu Ștefan.

„Resursele au fost orientate cu prioritate spre proiecte concrete"

Potrivit lui Corneliu Ștefan, cheltuielile pentru personal și funcționare au reprezentat o proporție mai mică din buget, iar resursele au fost prioritizate pentru proiecte concrete.

„Cheltuielile cu personalul și funcționarea au reprezentat un procent mai mic din buget, ceea ce demonstrează că resursele au fost orientate cu prioritate spre proiecte concrete pentru dâmbovițeni. Spre exemplu, fondurile în anul 2025 au fost alocate:

- 72,25% - Dezvoltare

- 27,75% - Funcționare

Ca o medie a ultimilor 5 ani, bugetul a fost structurat astfel:

- 64,12% - Dezvoltare

- 35,88% - Funcționare", a scris Corneliu Ștefan.

Reforma administrativă trebuie să înceapă cu aparatul central

Corneliu Ștefan a subliniat că banii publici au fost folosiți responsabil și a reușit cu un aparat redus să deruleze proiecte de peste 2,5 miliarde de euro în Dâmbovița. Acesta susține continuarea unei gestionări chibzuite, este de acord cu reforma administrativă, dar consideră că aceasta trebuie să înceapă la nivel central, unde cheltuielile au fost iresponsabile.

„Acest lucru confirmă că NU s-a făcut risipă de bani publici, ci s-a acționat responsabil și echilibrat. Ba mai mult decât atât, într-o formulă redusă de personal, am reușit să avem în Dâmbovița proiecte de peste 2,5 miliarde de euro.

Astăzi, când se discută despre eficientizarea administrației, putem spune cu toată convingerea că am gestionat corect și vom continua la fel: vom rămâne chibzuiți, vom aloca fonduri pentru investiții, ne vom concentra pe dezvoltarea județului și pe bunăstarea oamenilor.

Așa cum am mai spus, sunt de acord cu reforma administrativă, însă trebuie să înceapă cu aparatul central și acolo unde s-a cheltuit total iresponsabil", a scris Corneliu Ștefan pe pagina de Facebook.

