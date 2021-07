EURO 2020. UEFA, procedură disciplinară împotriva Angliei, după ce s-a întâmplat la semifinala cu Danemarca

UEFA a anunţat joi deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva Angliei cu privire la utilizarea de lasere şi fumigene de către suporterii săi, precum şi tulburări în timpul intonării imnului danez, în timpul semifinalei EURO 2020, de pe Wembley, de miercuri seara, împotriva Danemarcei, scrie AFP.



Cazul va fi examinat de organul de control, etică şi disciplină al organismului de conducere al fotbalului european la o dată nespecificată.



Într-un comunicat de presă, UEFA menţionează că fanii Three Lions au folosit raze laser, au aprins torţe şi au fluierat la intonarea imnului danez, încălcând regulamentele în vigoare.



Selecţionata de fotbal a Angliei s-a calificat în finala EURO 2020, în urma victoriei reuşite în faţa Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, în a doua semifinală a competiţiei.



Anglia va întâlni Italia în prima sa finală la EURO şi a doua din istorie, după ce a cucerit titlul mondial în 1966.



Anglia va juca din nou o finală, după ce a pierdut semifinale la turneele finale din 1968, 1990, 1996 şi 2018 (EURO sau Cupă Mondială). Anglia devine a 13-a ţară care se califică în finala EURO şi prima debutantă din 2004.



Reprezentativa Three Lions se află la a zecea sa participare la un turneu final EURO, având un loc trei în 1968 şi o semifinală atinsă în 1996.



Selecţionata Albionului a jucat a treia semifinală consecutivă sub comanda lui Gareth Southgate, după ce le-au pierdut pe primele două în prelungiri, 1-2 cu Croaţia la Cupa Mondială din 2018 şi 1-3 cu Olanda în Liga Naţiunilor 2019.



Românul Ovidiu Haţegan a fost al patrulea oficial la semifinala de miercuri, iar Sebastian Gheorghe, arbitru asistent de rezervă, transmite Agerpres.

