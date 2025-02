Este Zelenski un dictator? Comisia Europeană, răspuns pentru Trump

Într-un context geopolitic din ce în ce mai tensionat, relațiile dintre Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite se află sub o presiune fără precedent. Discuțiile privind o posibilă soluționare a războiului declanșat de invazia rusă au fost marcate de declarații dure și de o serie de controverse care implică lideri de rang înalt. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Stefan De Keersmaecker, a reafirmat sprijinul UE pentru Ucraina și legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski, declarând că acesta „a fost ales legitim în alegeri libere, corecte şi democratice. Ucraina este o democraţie. Rusia lui Putin nu este”.

Oficialul european a subliniat importanța implicării directe a Kievului și a Uniunii Europene în orice negocieri de pace, condamnând inițiativa fostului președinte american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin de a discuta încheierea războiului fără participarea Ucrainei. „În războiul provocat de invazia rusă nu poate exista o soluţie pentru Ucraina fără implicarea Ucrainei şi fără implicarea Uniunii Europene”, a punctat el. Totodată, a reiterat că „securitatea Ucrainei este securitatea Uniunii Europene”, subliniind angajamentul comunității internaționale față de independența și stabilitatea Kievului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Tensiunile dintre Zelenski și Trump au escaladat miercuri, după ce liderul ucrainean a refuzat să semneze un memorandum propus de Washington, prin care Ucraina ar fi trebuit să cedeze Statelor Unite jumătate din resursele sale naturale. Zelenski a explicat că refuzul său nu derivă dintr-o opoziție față de un astfel de acord, ci din absența unor mențiuni esențiale privind garanțiile de securitate și continuarea asistenței militare americane. „Documentul nu era clar, era clar un singur lucru, că trebuie să dăm 50% din tot ce era specificat în document”, a explicat președintele ucrainean în cadrul unei conferințe de presă. Zelenski a reiterat necesitatea aderării Ucrainei la NATO și a desfășurării de trupe străine pe teritoriul său, ca parte a unui eventual acord de pace cu Rusia.

Într-o reacție vehementă, Zelenski l-a acuzat pe Trump că se află într-o „bulă de dezinformare rusă”. Într-o serie de mesaje postate pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a lansat critici dure la adresa președintelui ucrainean, afirmând că acesta ar trebui să se grăbească să ajungă la un acord, altfel „va rămâne fără ţară”. De asemenea, fostul lider de la Casa Albă a catalogat războiul drept inutil, susținând că „Zelenski a făcut o treabă groaznică, țara sa este sfărâmată şi MILIOANE au murit inutil”.

Într-o declarație ulterioară din Florida, Trump a reiterat atacurile la adresa lui Zelenski, numindu-l „dictator” și acuzându-l că refuză să organizeze alegeri. „El refuză alegerile. Este jos în toate sondajele reale. Cum poţi să fii sus când fiecare oraş este demolat?”, a adăugat fostul președinte american. Într-un alt mesaj, Trump a încercat să diminueze importanța sprijinului american pentru Ucraina, exagerând valoarea ajutorului oferit. „Un actor de comedie cu succes modest, Volodimir Zelenski a convins SUA să cheltuie 350 de miliarde de dolari pentru a se angaja într-un război care nu putea fi câștigat, care niciodată nu ar fi trebuit să înceapă”, a afirmat Trump, insistând că responsabilitatea conflictului aparține în totalitate conducerii de la Kiev.

În fața criticilor privind excluderea Ucrainei și a aliaților europeni din negocierile cu Rusia, Trump a avut o reacție tranșantă, susținând că Ucraina a avut suficient timp pentru a pune capăt conflictului. „Astăzi am auzit oh, nu am fost invitați. Ei bine, aţi fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneţi capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeţi”, a spus el.

