Emma Răducanu, decorată de Regina Elisabeta alături de Daniel Craig și Camilla, Ducesa de Cornwall

Coordonatorii campaniilor de combatere a pandemiei de COVID-19 din Marea Britanie, jucătoarea de tenis Emma Răducanu şi ducesa Camilla - soţia prinţului moştenitor Charles - au fost decoraţi vineri de regina Elisabeta a II-a, iar pe lista personalităţilor recompensate de Anul Nou de suverana acestei ţări se află şi actorul Daniel Craig, care a primit aceeaşi distincţie ca cea deţinută de agentul 007, personajul pe care starul britanic l-a interpretat în cinci filme din franciza cinematografică "James Bond", informează AFP, Agerpres şi Reuters.



Chris Whitty, ofiţerul-şef al medicilor din Anglia, personalitate bine-cunoscută în rândul britanicilor, pe care îi informează cu regularitate în legătură cu evoluţia crizei sanitare prin intermediul unor conferinţe de presă, a fost promovat la rangul de Cavaler-Comandor al Ordinului Bath, atribuit militarilor şi funcţionarilor din această ţară.

Titluri de comandant și dame

Patrick Vallance, consilier ştiinţific al Guvernului britanic, a primit aceeaşi decoraţie, în timp ce alte personalităţi de prim rang în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, precum ofiţerii-şefi ai medicilor din Scoţia şi Ţara Galilor - Gregor Smith, respectiv Frank Atherton - şi doi dintre adjuncţii ofiţerului-şef al medicilor din Anglia, Jonathan Van Tam şi Jenny Harries, au primit titlurile de comandant, respectiv "dame" (echivalentul feminin al titlului de "sir") ai Ordinului Imperiului Britanic.



Marea Britanie, una dintre cele mai afectate ţări europene de pandemia de COVID-19, cu peste 148.000 de decese şi o explozie a numărului de infectări provocate de varianta Omicron a noului coronavirus, s-a angajat într-o vastă campanie de vaccinare cu doze de supra-rapel ("booster") pentru a încerca să limiteze răspândirea virusului.

James Bond, decorat de Regină

Pe plan cultural, actorul Daniel Craig, în vârstă de 53 de ani, a primit titlul de Companion al Ordinului St. Michael & St. George (CMG), la fel ca celebrul spion pe care l-a interpretat pe marile ecrane, pentru servicii deosebite aduse industriei britanice de teatru şi film.



Personajul James Bond deţinea şi el titlul CMG în universul acestei francize cinematografice, iar în urma anunţului de vineri, Daniel Craig a ajuns să deţină toate decoraţiile acordate agentului 007, întrucât actorul britanic a fost numit şi Comandor Onorific al Marinei Regale în septembrie 2021.



"No Time to Die", cel mai recent film care prezintă aventurile spionului James Bond, a cărui lansare din 2021 a fost întârziată de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus, a marcat ultima participare a actorului Daniel Craig în această franciză.



Producătoarea seriei de filme "James Bond", Barbara Broccoli, a fost recompensată cu titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.

Emma Răducanu, față în față cu Regina

Sportiva de origine română Emma Răducanu, care a uluit lumea tenisului profesionist în 2021, când a devenit prima jucătoare venită din calificări care a câştigat un titlu de Grand Slam după victoria obţinută la U.S. Open, se află pe lista personalităţilor decorate de regina Elisabeta a II-a cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic.



Compozitorul Bernie Taupin, cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu renumitul cântăreţ Elton John, inclusiv pentru orchestraţia piesei "Candle in the Wind", pe care starul pop a interpretat-o în 1997 la funeraliile prinţesei Diana, a devenit Comandant al Ordinului Imperiului Britanic.



Au primit titlul de "Dame" veteranele actriţe Joanna Lumley şi Vanessa Redgrave pentru servicii deseobite aduse artelor dramatice, industriei de divertisment şi acţiunilor de caritate.



Ducesa de Cornwall, Camilla, soţia prinţului Charles, moştenitorul tronului, a devenit vineri "Dame" a Ordinului Jartierei, cel mai prestigios ordin cavaleresc britanic, confirmând astfel locul tot mai important ocupat de ea în rândul monarhiei din această ţară.



Această decoraţie este acordată de regină în baza unei decizii personale, nu la recomandarea prim-ministrului ţării. Ducesa Camilla deţine de acum acelaşi rang ca şi cei patru copii ai suveranei.



Este o mare onoare pentru Camilla, în vârstă de 74 de ani, care a sfârşit prin a se impune ca o personalitate de marcă a monarhiei britanice, după ce a fost îndelung contestată şi criticată pentru că a fost amanta prinţului Charles în timpul căsătoriei acestuia cu prinţesa Diana. După căsătoria cu prinţul Charles, Camilla a ales să nu poarte titlul de prinţesă de Wales, purtat în trecut de prinţesa Diana, pentru a nu leza sensibilitatea publicului britanic.



După căsătoria ei cu prinţul Charles în 2005 într-o discretă ceremonie civilă - în absenţa suveranei -, statutul ducesei Camilla devenise o sursă de discuţii interminabile, întrucât britanicii doreau să ştie dacă ea va deveni regină consoartă sau prinţesă consoartă atunci când soţul ei va urca pe tronul ţării.



Ducesa de Cornwall a câştigat în vizibilitate şi popularitate graţie numeroaselor ei angajamente oficiale, pe măsură ce regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, a început să participe la mai puţine evenimente publice pentru a-şi menaja starea de sănătate.



Laburistul Tony Blair, în vârstă de 68 de ani, care a fost prim-ministru al Marii Britanii din 1997 până în 2007, a fost numit vineri în rangul de Cavaler companion al Ordinului Jartierei.

Peste 1.000 de personalități au fost decorate

În total, regina Elisabeta a II-a a decorat 1.278 de personalităţi, inclusiv oameni de ştiinţă, sportivi, artişti, coordonatori au unor campanii de strângere de fonduri - inclusiv un băiat de 11 ani -, precum şi persoane mai puţin cunoscute, ale căror contribuţii au fost însă esenţiale pentru comunităţile lor sau pentru întreaga ţară. Potrivit Guvernului de la Londra, aproape o cincime din decoraţiile anunţate în acest an sunt asociate acţiunilor de combatere a pandemiei de COVID-19.



Aceste distincţii regale sunt acordate de două ori pe an, de Anul Nou şi cu ocazia aniversării oficiale a reginei Elisabeta a II-a, celebrată în luna iunie, deşi suverana s-a născut pe 21 aprilie 1926.



Decoraţiile de Anul Nou sunt atribuite începând din timpul domniei reginei Victoria din secolul al XIX-lea şi au scopul de a recompensa nu doar personalităţi de marcă, ci şi oameni mai puţin cunoscuţi, care au contribuit timp de mulţi ani la dezvoltarea societăţii britanice.

