Efectul prețurilor astronomice la benzinării: Noi plătim mai mult, companiile se îmbogățesc. Jucătorii mari pe piața energiei au profituri enorme

Petrolul s-a tranzacționat mai scump miercuri dimineață, reluând o mișcare ascendentă după o scădere de 9% în ultimele două sesiuni.

Preocupările legate de aprovizionare rămân în centrul atenției, după ce Uniunea Europeană a lucrat pentru a obține sprijin pentru interzicerea petrolului rusesc.

Țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu 2,83 dolari, sau 2,9%, până la 102,63 dolari pe baril.

Brent a crescut cu 2,78 dolari, sau 2,7%, la 105,24 dolari pe baril.

UE a propus un embargo asupra petrolului rusesc, dar un vot, care are nevoie de sprijin unanim, a fost amânat, deoarece unele națiuni europene și-au exprimat îngrijorarea că economiile lor ar putea avea de suferit.

În ciuda prețurilor crescute, cei mai mari jucători de pe piața americană de petrol înregistrează profituri imense.

