Edi Iordănescu, îngrijorat chiar dacă a câștigat Supercupa: Un calvar care nu se mai termină

"Din păcate, am avut din nou absențe, parcă e un calvar care nu se mai termină. Ieri am aflat despre Bordeianu, azi dimineață despre Luis Aurelio, plus băieții care sunt acasă", a declarat, îngrijorat, antrenorul, relatează Digisport.

"Nu a fost uşor, cu toate că ne-am creat foarte multe ocazii. Încă din primul minut şi până în ultimul am arătat că ne dorim să marcăm şi să câştigăm. Am tratat serios acest meci, ca pe toate de altfel, mai ales că era un trofeu pe masă pe care doream să-l câştigăm pentru suporteri, pentru oraş şi pentru moral, pentru că e un lucru care va conta.

Sunt fericit că echipa a răspuns bine, a fost o victorie de necontestat. Dar de mâine începem să pregătim deja primul joc din play-off. Victoria este cu atât mai importantă pentru noi pentru că veneam după acel insucces de la Bucureşti cu FCSB, care a fost într-un context cu totul nefericit pentru noi. Dar nu a fost o revanşă. Azi a fost un joc, un trofeu pe care l-am luat, acum mergem mai departe", a afirmat tehnicianul la Digisport.