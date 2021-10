Edi Iordănescu, depistat cu COVID-19. Apel către suporterii FCSB

Pe contul personal de Facebook, tehnicianul lui FCSB a anunțat că nu va mai oferi declarații cât timp va sta în carantină, toate subiectele urmând să fie lămurite cu prilejul primei conferințe de presă la care va putea participa.

"Salut. Ultimele mele declarații vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România - Armenia si inainte sa fiu depistat cu Covid-19. Incepand de luni m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă și nici nu pot să o fac în perioada următoare. Îi rog pe reprezentanții mass media să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculații.

Ne vom auzi/ vedea din nou la prima conferință de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puțin două săptămâni si atunci vor avea parte de deschiderea mea totala pt a clarifica orice informatie asa cum am facut de fiecare data.

Am incredere neconditionata in colegii mei care se ocupa de echipa, am incredere totala in baieti, in profesionalismul lor si valoarea lor si fac apel la suporterii noștri sa mearga in numar cat mai mare la meci indiferent ca sunt din Buzau, ca vin din Bucuresti sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru !! Sanatate maxima tuturor !!", a scrie tehnicianul FCSB.

Edi Iordănescu (43 de ani) a fost depistat cu COVID-19, motiv pentru care a fost obligat să intre în carantină, timp de 14 zile, la fel ca și ceilalți membri din staff-ul său, dar nu are simptome și se simte bine.

FCSB va juca cu CS Mioveni, sâmbătă, 16 octombrie 2021, de la ora 20:30, în etapa 12, după care va urma meciul de la Ovidiu, cu Farul, programat duminică, 24 octombrie 2021.