Drama unui cântăreț de muzică populară. Își caută mama care l-a abandonat în maternitate - VIDEO

Gabriel Stoica este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de muzică populară din Vestul țării. Are 30 de ani și a fost abandonat încă de la naștere, chiar în maternitate. A înțeles că a fost abandonat atunci când avea 9 ani. Deși își aștepta părinții, nimeni nu venea. A crescut și a învățat să cânte singur, urmărindu-i pe colindătorii din perioada sărbătorilor de iarnă. A devenit cunoscut, dar un gând nu îl lasă în pace. Mereu s-a întrebat cine este cea care i-a dat viață, iar acum încearcă să își găsească mama.

"Până la vârsta de 9 ani nu m-a căutat nimeni, nu m-a căutat mama, nu m-a căutat tata, nu m-a căutat un frate. Pur și simplu am înțeles că am fost abandonat. În perioada de Crăciun sau mai ales de sărbători vedeam colindătorii prin comună cum cântă, cum se bucură și, practic, de la ei am învățat să cânt și eu. Prin cântec mi-am alinat dorul de mamă. Practic, am tot bătut la uși, dar n-am găsit nimic, absolut niciun răspuns.”, a povestit artistul.

"Doar atâta să știu, că exiști"

Prin intermediul Realitatea Plus, artistul a transmis și un mesaj emoționant pentru mama lui. Știe care este numele femeii, câți ani are, dar din păcate nu a reușit să o găsească până acum. Speră totuși că va reuși acum, cu ajutorul oamenilor.

„Eu fac toate aceste demersuri pentru a te găsi, mamă dragă! Nu ca să te judec sau a da cu pietre în tine, adică cuvinte grele, doar atâta să știu, că exiști. Eu nu sunt supărat, nu-i chestia că nu te-am iertat vreodată. Sunt trist!” a încheiat cu lacrimi în ochi, artistul.

„Este vorba de relația dintre mamă și pui și….am și eu un băiat, a venit târziu, mi l-a dat Dumnezeu. Voi băieții nu prea sunteți cu îmbrățișările, dar în momentul în care mă bate așa...mă ridic în sus, zici că sunt un balon cu aer cald”, a comentat Monica Tatoiu pe marginea acestui subiect.



Mama lui Gabriel Stoica se numește Magdalena Stoica și are 61 de ani. Cu toate acestea, artistul nu a reușit să o găsească. Nu știe nici dacă are frați sau surori, dar speră să afle într-o bună zi.