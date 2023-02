Dr. Mihai Craiu: Numărul de cazuri de gripă și viroze la copii, într-o semnificativă scădere

Numărul de copii cu cazuri de gripă şi viroze respiratorii care se prezintă la spital este într-o semnificativă scădere faţă de săptămânile anterioare, a declarat pentru Agerpres medicul pediatru Mihai Craiu de la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucureşti.



"Numărul de cazuri este într-o semnificativă scădere faţă de săptămânile anterioare. Mă refer la copii, ceea ce se prezintă la spital. Din punct de vedere epidemiologic, este un declin faţă de momentul la care s-au declarat de către autorităţi măsurile acelea speciale de precauţie. Schimbarea de vreme şi scăderea temperaturii a redus încărcătura ambientală de agenţi patogeni şi persoanele care se simţeau un vulnerabile nu au mai fost aşa de uşor tentate să plece în comunitate, să folosească spaţiile publice ca atunci când erau 18 grade afară în urmă cu câteva săptămâni", a afirmat medicul.



El a spus că zilnic la unitatea de primiri urgenţe se prezintă 150 de copii, faţă de 250 cât se prezentau în perioada dintre Crăciun şi Anul Nou.



"Numărul total zilnic a scăzut la valorile dinainte de valul epidemic. Noi în mod normal vedem la unitatea de primiri urgenţe 150 de copii pe zi. Aceasta este cifra noastră zilnică. În vârful epidemic în urmă cu nişte săptămâni, adică undeva între Crăciun şi Anul Nou, aveam 250 pe zi", a spus doctorul pediatru.

Mihai Craiu: La sfârşitul sezonului epidemic vin cazuri ca severitate mai mare





Potrivit acestuia, la finalul sezonului epidemic la spital se prezintă cazuri cu severitate mai mare.



"Din punct de vedere al severităţii, în principiu la sfârşitul sezonului epidemic şi aşa se întâmplă înainte de pandemie, nu este o particularitate, aparent vin cazuri ca severitate mai mare. (...) De ce se întâmplă aşa? Pentru că la sfârşitul sezonului epidemiologic se îmbolnăvesc fie cei foarte fragili care până la momentul respectiv s-au protejat şi atunci când scade senzaţia de pericol nu mai sunt atât de atenţi sau pentru că deja au făcut una sau două afecţiuni virale anterioare şi statusul lor imun este ca o armată obosită, nu mai funcţionează foarte bine. Întotdeauna cele mai grave forme de boală ale copilului vin la sfârşitul sezonului rece şi de obicei sunt suprainfecţii bacteriene ale bolilor virale", a arătat Craiu.



El a afirmat că părinţii trebuie să se prezinte la spital cu copiii atunci când aceştia prezintă semne de deshidratare, când au respiraţia dificilă şi însoţită de schimbarea culorii, dar şi când au febră care nu scade cu antitermicele obişnuite.



"În principiu, cele trei mari semne de gravitate sunt deshidratarea, adică acel copil în care intrările de lichide sunt mai mici decât ieşirile. Că nu vrea să mănânce şi are diaree, varsă, acesta este un semn mare şi trebuie să vină neapărat la spital. Al doilea, când respiraţia este dificilă şi însoţită de schimbarea culorii, acei copii care se fac cianotici. Acum o mulţime de părinţi au şi pulsoximetru. Al treilea, când copilul are febră care nu scade la antitermicele obişnuite. Toţi părinţii au acasă Panadol, Nurofen, ce au şi ei. Dacă administrează o dată sau de două ori şi nu scade deloc febra trebuie să vină la medic", a susţinut Mihai Craiu.

Imunizarea antigripală la copii





Întrebat dacă se mai recomandă imunizarea antigripală la copii, medicul a spus că din punct de vedere al cronologiei este târziu pentru cei care nu au fost niciodată vaccinaţi, întrucât aceştia necesită două administrări de vaccin la interval de 28 de zile una de cealaltă.



"Din punct de vedere al cronologiei, este târziu pentru copilul care nu a fost niciodată vaccinat antigripal, trebuie să facă în primul an două administrări la 28 de zile interval. Sperăm ca peste 28 de zile, la sfârşit de februarie, să nu mai avem gripă decât numai cazuri sporadice legate de circulaţie, mers prin exterior, altfel să nu mai fie decât foarte, foarte rar. Este târziu pentru copiii care nu au mai fost vaccinaţi niciodată", a arătat medicul.

Cazurile în care copiii nu trebuie să meargă la grădiniță sau la școală





Potrivit acestuia, copiii care sunt febrili, tuşesc şi strănută nu trebuie să meargă la cursuri în primele zile.



"Evident că un preşcolar care are trei ani şi jumătate şi nu ştie să poarte mască, nu ştie să acopere strănutul sau tusea, dacă are o boală febrilă cu tuse şi strănut primele câteva zile, două-trei, cât este febril, trebuie să stea acasă pentru că este şi contagios. Ceilalţi mari, dacă este elev de liceu şi poate să poarte o mască nu este aşa un mare pericol dacă poartă mască înăuntru. (...) Al treilea lucru, în principiu un pacient care are o boală virală este contagios numai la începutul perioadei febrile. Dacă tuşeşte de o săptămână, el nu mai este contagios. Poate să meargă să îşi dea tezele sau ce are de făcut la şcoală", a explicat medicul.

