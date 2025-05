Două elicoptere s-au ciocnit, în Finlanda. Mai mulți oameni de afaceri au murit / Imagine cu momentul impactului

Mai multe persoane au murit sâmbătă în Finlanda după coliziunea în zbor a două elicoptere care transportau cinci persoane şi care s-au prăbuşit ulterior, a anunţat poliţia locală, transmit EFE și Agerpres.



"Accidentul a dus la mai multe decese. Numărul exact al victimelor şi identitatea pasagerilor sunt încă în curs de a fi stabilite", a declarat poliţia finlandeză într-un comunicat.



Conform planurilor lor de zbor, unul dintre aparate transporta două persoane, iar celălalt trei. Potrivit presei, este vorba despre oameni de afaceri.



Elicopterele ar fi decolat din Estonia.



Nu a fost făcută publică cauza coliziunii care a avut loc la vest de Helsinki, la prânz.



Un martor intervievat de ziarul finlandez Iltalehti a declarat că a văzut unul din elicoptere efectuând o manevră şi lovind celălalt aparat de zbor.



"Unul a căzut ca o piatră, celălalt mai încet, nu am auzit niciun zgomot", a povestit ziarului Antti Marjanen.

#LATEST — Finland confirms several fatalities as two helicopters collide mid-air in with 5 people aboard pic.twitter.com/0PajGrqwA8