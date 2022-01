DOLIU în lumea filmului. A murit regizorul Peter Bogdanovich

Peter Bogdanovich, regizorul american cunoscut pentru filme precum "The Last Picture Show" și "Paper Moon", a murit la vârsta de 82 de ani, a confirmat joi agentul său, conform BBC.



Drama sa The Last Picture Show din 1971, laa care a fost și co-scenarrist, i-a adus opt nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor. Filmul, a cărui acțiune se petrece într-un oraș din Texas, a avut o distribuție alcătuită din vedete în ascensiune, printre care Jeff Bridges și Cybill Shepherd, relatează Agerpres.

"O celebrare a vechiului Hollywood"





În 2014, a revenit cu primul său film după 13 ani. She's Funny that Way, cu Owen Wilson și Imogen Poots în rolurile principale, a fost "o celebrare a vechiului Hollywood", a scris la vremea respectivă Nicholas Barber de la BBC Culture.



Bogdanovich a jucat și pe micul ecran, apărând în serialul The Sopranos de la HBO, unde a interpretat rolul unui psihoterapeut.

A iubit lumea filmului încă din copilărie





Născut în 1939, Bogdanovich a devenit interesat de cinema de la o vârstă fragedă. Între 12 și 30 de ani, el a ținut o evidență a fiecărui film pe care l-a văzut, împreună cu o mică recenzie pe o fișă.



În adolescență, a urmat cursurile unei școli de actorie, iar după ce a terminat a acceptat mici roluri în teatru și la televiziune, relatează New York Times.



Francis Ford Coppola, regizorul filmului "The Godfather", a spus că este "devastat" de această veste. "Fie ca el să doarmă în fericire pentru eternitate, bucurându-se pentru totdeauna de fiorul aplauzelor noastre", a spus el. Guillermo del Toro, regizorul filmului "Labirintul lui Pan", a scris pe Twitter: "A fost un prieten drag și un campion al cinematografiei".

