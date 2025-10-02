Directorul DSP Neamț, demis de Rogobete: Ar fi blocat un proiect pentru pacienții cu cancer, în favoarea unei clinici private

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț, impunând totodată eliminarea laboratorului de radioterapie.

Sursa foto: Ministerul Sănătății, Facebook

Rogobete: Decizie de „noaptea minții”

„Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart”, a transmis ministrul.

Ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț urmează să fie semnat în cursul zilei de mâine, potrivit MS: „Mâine la prima orǎ voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!”.

Concret, DSP Neamț motivează respingerea proiectului prin faptul că o clinică privată de radioterapie urmează să fie pusă în funcțiune în orașul Piatra-Neamț.

„Inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate în mandatul meu”, se arată în mesajul ministrului.

Rogobete a subliniat că „interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”. El a adăugat că pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice și că rolul autorităților nu este să blocheze dezvoltarea acestora, ci să crească capacitatea de răspuns a sistemului medical.

„Nu există justificare! Nu există replică!” a afirmat ministrul, criticând decizia DSP Neamț, pe care a catalogat-o drept „una de noaptea minții”