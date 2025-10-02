€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 19:11 02 Oct 2025 | Data publicării: 18:43 02 Oct 2025

Directorul DSP Neamț, demis de Rogobete: Ar fi blocat un proiect pentru pacienții cu cancer, în favoarea unei clinici private
Autor: Iulia Horovei

spital cancer Sursa foto: Pexels
 

Ministrul Sănătății a anunțat demiterea conducerii DSP Neamț după ce instituția a blocat un proiect pentru pacienți oncologici, invocând deschiderea unei clinici private în Piatra-Neamț.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț, impunând totodată eliminarea laboratorului de radioterapie.

 

Sursa foto: Ministerul Sănătății, Facebook

Rogobete: Decizie de „noaptea minții”

„Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart”, a transmis ministrul.

Ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț urmează să fie semnat în cursul zilei de mâine, potrivit MS: „Mâine la prima orǎ voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!”.

Concret, DSP Neamț motivează respingerea proiectului prin faptul că o clinică privată de radioterapie urmează să fie pusă în funcțiune în orașul Piatra-Neamț.

„Inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate în mandatul meu”, se arată în mesajul ministrului.

Rogobete a subliniat că „interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”. El a adăugat că pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice și că rolul autorităților nu este să blocheze dezvoltarea acestora, ci să crească capacitatea de răspuns a sistemului medical.

„Nu există justificare! Nu există replică!” a afirmat ministrul, criticând decizia DSP Neamț, pe care a catalogat-o drept „una de noaptea minții”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
dsp neamt
ministrul sanatatii
cancer
bolnavi de cancer
oncologie
pacienti oncologici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Informații din vârful AACR după incidentele de pe Otopeni. Sistemul care nu a fost achiziționat pentru că nu era ”obligatoriu”
Publicat acum 32 minute
Înșelătorie în numele Pepco. Mare atenție dacă faci cumpărături la acest magazin
Publicat acum 39 minute
Kelemen Hunor dă cărțile pe față despre PNL și PSD: Când ei s-au înțeles...
Publicat acum 49 minute
Agenții ruși pregăteau atacuri cu bombă în trei țări din UE. Planul, dejucat de Polonia: Explozibili ascunși în cimitire
Publicat acum 54 minute
Liviu Maior a împlinit 85 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close