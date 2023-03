Dimineața devreme ești mai productiv, spune știința. Iată de ce

Ce este mai important pentru tine: să dormi și să-ți începi ziua de lucru mai târziu sau să te trezești mai devreme și să-ți îndeplinești toate sarcinile? Presupun că v-ați dat deja seama dacă sunteți o persoană matinală sau nu până acum. Cu toate acestea, secretul succesului pentru mulți oameni din afaceri, sport și artă este să se trezească devreme, scrie entrepreneur.com.



De exemplu, Dwayne „The Rock” Johnson își începe ziua la 3:30 a.m., Apple, Tim Cook, se trezește la 3:45 a.m., CEO-ul și co-fondatorul Ellevest Sallie Krawcheck se trezește la 4 a.m. Pe lângă Oprah Winfrey, Obama și Indra Nooyi se trezesc înainte de răsăritul soarelui.

Editorul fondator al mymorningroutine.com, Benjamin Spall, a intervievat sute de figuri de succes despre rutinele lor de dimineață.

"Nu este o coincidență faptul că toți acești oameni au rutine", a spus el pentru CNBC Make It.



Dar de ce sunt atât de productivi dimineața? Ei bine, hai să aflăm.

Sănătatea mintală este mai bună în rândul celor care se trezesc devreme



Problemele de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea, sunt mai puțin frecvente în rândul oamenilor care se trezesc de dimineață. De ce? Potrivit experților, totul este legat de tiparele de somn și lumina naturală. În plus, s-a dovedit că vitamina D îmbunătățește starea de spirit, așa că nu e de mirare că aceste persoane sunt mai fericite dimineața.



Sigur, lumina zilei stimulează producția de vitamina D, făcându-le mai productive. Cu toate acestea, pentru cei care se trezesc devreme, este, de asemenea, sentimentul de a avea întreaga zi înainte pentru a realiza orice au planificat în avans.

Tind să fie mai proactivi



Potrivit lui Christoph Randler, profesor de biologie la Universitatea de Educație din Heidelberg, Germania, păsările timpurii se descurcă mai bine în afaceri.



"Când vine vorba de succesul în afaceri, oamenii de dimineață dețin cărțile importante", a spus Randler pentru Harvard Business Review despre cercetarea sa, publicată pentru prima dată în Journal of Applied Social Psychology.

"Ei tind să obțină note mai bune la școală, ceea ce îi duce la colegii mai bune, ceea ce îi duce apoi la oportunități de angajare mai bune. Oamenii de dimineață anticipează, de asemenea, problemele și încearcă să le minimizeze. Sunt proactivi", a mai explicat acesta.

Motivul pentru care acest lucru are sens este că, teoretic, dimineața devreme creierul tău este odihnit, motivația ta este mare și ești mai puțin distras. În timp ce creativitatea unei persoane este cea mai puternică noaptea, productivitatea sa este cea mai puternică dimineața. Este posibil ca acesta să fie motivul pentru care oamenii matinali tind să fie promovați și să câștige locuri de muncă de nivel înalt.

Există un nivel mai mare de activitate fizică printre ei



Persoanele matinale au mai multe șanse să aibă hobby-uri care necesită mișcare mai multă în timpul zilei, deoarece au suficient timp pentru a face acest lucru. Nu contează dacă faci sport, faci plimbări lungi sau faci naveta la serviciu. Exercițiile fizice ameliorează stresul, oferă creierului o pauză, îmbunătățește concentrarea și ne fac să ne simțim mai bine. Pe măsură ce suntem mai mulțumiți, suntem mai dispuși să facem față provocărilor, ceea ce duce la o creștere a productivității.

Cercetătorii sugerează, totuși, că persoanele matinale nu sunt neapărat predispuse să fie mai bune la activitate fizică. Problema este legată și de faptul că bufnițele de noapte nu au suficiente oportunități de a face mișcare între orele 20.00. și 2 a.m. când energia lor atinge vârful. Seara, de exemplu, activitățile în aer liber devin din ce în ce mai limitate. Acesta este un alt exemplu al modului în care natura este concepută pentru ca cei care se trezesc devreme să aibă mai multe beneficii.

