Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon

Care e diferența dintre cireșe și vișine și ce efecte au în organism când le mâncăm. Care este considerat "ibuprofen natural" și care previne cancerul de colon și artrita.

Mulți dintre noi le confundăm, dar diferențele dintre cireșe și vișine nu ține doar de gust. Unele aduc beneficii suprinzătoare pentru inimă și somn, iar altele pot preveni cancerul de colon și artrita.

Deși arată asemănător, cireșele și vișinele nu se comportă la fel nici în bucătărie, nici în organism. Una este mai dulce, cealaltă mai acrișoară, dar ambele ascund compuși activi care au atras atenția cercetătorilor din toată lumea. Studiile arată că fiecare tip de fruct are efecte complet diferite asupra sănătății - de la protecția inimii și reglarea somnului, până la reducerea inflamațiilor și susținerea imunității.

Un studiu arată chiar că unul dintre aceste fructe are efecte antiinflamatoare similare cu ibuprofenul, în timp ce celălalt este plin de compuși care protejează organismul de boli grave.

Află care dintre aceste două fructe este supranumit "ibuprofen natural" și care are un rol important în prevenția cancerului. Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical, a explicat pe larg diferențele dintre cireșe și vișine, pe DC MEDICAL.RO (vezi articolul AICI)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News