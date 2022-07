Dezvăluirea unui campion olimpic: ”Sunt de fapt un migrant ilegal”

Potrivit unui articol publicat de BBC, Mo Farah este unul dintre cei mai mari atleți ai Marii Britanii care a câștigat aurul de patru ori la Jocurile Olimpice, două dintre ele la Londra, obținând glorie în țară până la punctul de a câștiga titlul de Sir.

A fost adus fraudulos în Marea Britanie pentru a lucra ca servitor

Dar acum Mo Farah a decis să spună tot adevărul, începând cu faptul că numele lui este de fapt Hussein Abdi Kahin și fiind un imigrant fără acte, introdus ilegal în Marea Britanie de către traficanți când avea nouă ani.

După cum a spus într-un interviu pentru BBC, a fost dus în Marea Britanie sub o identitate falsă pentru a lucra ca servito, nu în compania părinților săi ca refugiați, ci însoțit de o femeie pe care nu o mai văzuse până acum, cu un act de identitate fals pe numele lui Mohamed Farah.

”Știu că am luat locul altcuiva, mă întreb adesea ce s-a întâmplat cu adevăratul Mohamed”. Contrar a ceea ce s-a spus întotdeauna, părinții săi nu au locuit niciodată în Marea Britanie: tatăl său Abdi a murit în timpul războiului civil din Somalia, când sportivul avea doar patru ani; mama și cei doi frați ai ei locuiesc încă la ferma familiei din Somalia.

Descriere: Mo Farah - Sursa Foto YouTube Olympics

”De îndată ce am ajuns în Marea Britanie, doamna, care trebuia să mă ducă la rudele mele care locuiau deja în Marea Britanie, mi-a smuls actele din mână. Mi-am dat seama că am probleme. De atunci a trebuit să fac curățenie în casă și să am grijă de copii dacă voiam să găsesc ceva de mâncare în farfurie”, a declarat Mo Farah.

Abia la 12 luni, când încă nu vorbea engleza, a început în sfârșit să meargă la școală: ”Dar am fost complet marginalizat. Diferența dintre mine și restul era că măcar puteam să alerg repede”.

Sportul era ”singura limbă pe care o înțelegea”

Profesorul de educație fizică Alan Watkinson a observat acest lucru când l-a văzut alergând pe pistă: ”Singura limbă pe care părea că o înțelege era limba educației fizice și a sportului”.

”Singurul lucru pe care l-am putut face pentru a scăpa de această situație era să ies și să alerg”, a spus sportivul. Apoi profesorul de educație fizică a contactat serviciile sociale și l-a ajutat să fie plasat în grija unei alte familii somaleze.

”Din acel moment totul s-a îmbunătățit. Am simțit că mi-au fost luate multe lucruri de pe umeri. Atunci a ieșit Mo, adevăratul Mo”, a declarat sportivul. La 14 ani, a fost invitat să concureze pentru școlile de engleză într-un concurs în Letonia, dar nu avea documente de călătorie.

Profesorul său de sport, Alan Watkinson, l-a ajutat să solicite cetățenia britanică sub numele de Mohamed Farah și aceasta i-a fost acordată în iulie 2000. În documentarul difuzat de televiziunea britanică, avocatul Alan Briddock îi spune lui Sir Mo că naționalitatea sa a fost tehnic ”obținută prin fraudă”. Din punct de vedere legal, Guvernul i-ar putea retrage naționalitatea britanică. În cazul lui este un risc aproape inexistent.

