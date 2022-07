David Popovici, întrebat ce sacrificii a trebuit să facă pentru a deveni nr. 1: Nu am sacrificat copilăria sau adolescența. Înot de plăcere

Întrebat ce sacrificii a trebuit să facă pentru a deveni numărul unu, David Popovici a oferit următorul răspuns: „Nu am considerat și nu consider că fac sacrificii. Este o alegere personală. Nu am sacrificat copilăria sau adolescența, pentru că am făcut ceea ce îmi place și acum să fac: înot de plăcere, am prietenii și familia alături. Am mers la școală, am fost în tabere, la mare de 1 mai, la concerte atunci când am dorit, deci nu am sacrificat nimic din ceea ce se presupune. Am avut o copilărie normală: m-am jucat, m-am distrat, am avut prieteni și asta fac în continuare.”

„Am o echipă perfectă pentru mine, lângă mine: antrenor, preparator fizic, kinetoterapeut, nutriționist și analist video. Ei sunt cei pe mâna cărora mă las, iar sfaturile lor sunt cele mai importante. Am încredere, îmi dau încredere”, a spus, pentru Antena 3, David Popovici.

Cum se descrie David Popovici: Un puști care înoată repede, un tip banal care e capabil să facă lucruri extraordinare

La vârsta de 17 ani, David Popovici a vorbit cu multă maturitate despre efectele pe care rezultatele sale le pot avea asupra copiilor din România, asupra dezvoltării sportului. „Înotul este un sport foarte sănătos. Susțin absolut orice sport, orice copil sau părinte, care vrea să se apuce de un sport, sau părinte care vrea să îl trimită să facă un sport. Sportul este cel mai bun ambasador și o populație, o societate educată din punctul ăsta de vedere este una sănătoasă și gata să înfrunte și alte probleme din alte domenii”, a mai spus David Popovici la televiziunea publică.

Întrebat cum s-ar descrie, David Popovici a răspuns astfel: „Un puști care înoată repede, un tip banal care e capabil să facă lucruri extraordinare și să inspire oameni, alături de oameni extraordinari în spatele lui.”

Simona Halep, cuvinte de laudă la adresa lui David Popovici: E deja un fenomen

Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă pentru noua stea a nataţiei, David Popovici.

„M-am uitat la rezultatele lui, îl felicit din tot sufletul. Este minunat ceea ce face. Îi doresc să fie foarte concentrat pe ce are de făcut de aici înainte, că mai are de făcut. Să primească toată dragostea oamenilor, dar să stea cu picioarele pe pământ. Pentru că poate face minuni. Îi doresc mult succes.

E un băiat deosebit, l-am văzut și în interviuri, și în tot ceea ce face, în tot ce zice, bravo lui.

El este deja un fenomen social, nu trebuie să mai vorbim despre asta la viitor. Este un campion și o minune a înotului la noi. Și cred că o să fie mare de tot. Este deja mare, dar o să fie și mai mare”, a declarat Simona Halep.

Dani Oțil, mesaj pentru David Popovici, tânărul care a „bătut sistemul”

„Scuze, David Popovici!”, a transmis Dani Oțil, după victoriile sportivului.

„Scuze, David Popovici! În numele meu, al colegilor de media care și-au adus aminte abia acum că avem și sportul intitulat înot în România. Te vom peria două săptămâni. Apoi, dacă ratezi o finală sau te accidentezi, te vom tăvăli. Dar tu ești băiat deștept. Te-am auzit la primul live de la Neatza acum un an. Ne-ai dat pe spate la doar 16 ani. Nu semeni cu fotbaliștii majori cu care umplem grupajele de știri”, a scris, miercuri, Dani Oțil pe contul său de Facebook.

„Ne cerem scuze pentru felul în care arată bazinele din România. Ne cerem scuze pentru că nu ți-am oferit nimic, dar acum îți cerem. Tu vei lua poate argint, cândva... Noi te vom întreba de ce nu aur... Tu vei lua bronz... Noi te vom întreba de ce nu aur. Nu ne va interesa dacă te doare ceva sau dacă mai suporți să te antrenezi la ora la care alți copii de vârsta ta se întorc de la club”, a continuat mesajul Dani Oțil.

„O să uităm orele tale de antrenament, munca părinților tăi, etc... Ne va interesa să ai steagul pe cască. Și să îl tragi prin apă pe ăla de îl pune grafica tv. Tu să nu ne bagi în seamă. Semnează cu sponsori, câștigă bani, apari în reclame. Nu ne datorezi nimic. Ne poți ajuta într-un singur fel: între copiii noștri mai sunt câțiva ca tine, dar pe care îi vom îneca de mici. Am mai înecat până la tine.

Tu ești superman. Nu pentru că ai bătut recorduri. Pentru că ai bătut sistemul.

Noi suntem 20 de milioane. Lucrăm de 30 de ani la un sistem care să te încurce. Să te bată. Ne-ai bătut. Scuze, David Popovici!”, a conchis Dani Oțil.

