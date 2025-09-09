Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?

Fotografia poate fi consultată și aici: EXCLUSIV Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol

Dincolo de aspectul diplomatic sau nu, de prezența ministrului de Externe al României la cafeneaua din colț, remarcăm un alt aspect extrem de important: informațiile de securitate națională.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată la o cafenea cu mese pe stradă, în traficul bucureștean, la primele ore ale dimineții, pare foarte prinsă în telefon și laptop. Pare că lucrează. Să o aplaudăm. Dar nu lucrează corporatistul, angajatul din multinațională. Este însuși reprezentantul României, este ministrul de Externe al unei țări, conectat la o rețea Wi-Fi, fie că vorbim despre a cafenelei, fie că este de pe telefonul personal, o conexiune Wi-Fi știm că are o protecție slabă în fața unor eventuale atacuri cu scopul de a sustrage informații. Dacă în această dimineață i-ar fi fost sustrase informații sensibile - sau nu - ministrului Oana Țoiu, prin conexiunea la Wi-Fi, aceasta nici n-ar fi observat.

Acum, sigur, doamna Oana Țoiu, în stilul partidului său, tânăr, frumos și liber, care muncește de la cafenea- ”corporate la coffee shop”- poate să stea inclusiv pe telefonul personal sau pe laptopul personal, fiind foarte prinsă, marți dimineață, pe stradă, în viața personală, probabil dând inimioare pe Instagram sau apreciind postările lui Donald Trump pe X or Truth Social. Se poate și asta. Dar doamna Țoiu, la fel ca domnul președinte al țării, Nicușor Dan, când se află pe stradă, de la numirea în funcție, pentru români (și nu numai) este ministrul de Externe al țării. Informații, inclusiv personale, pot deveni un subiect sensibil pentru stat.

Dacă doamna Țoiu muncea, ca ministru de Externe al României, la o cafenea, pe laptopul personal, pe telefonul personal, fără nicio securitate a datelor, problema este și mai gravă. Și aici ne amintim de cazul Hillary Clinton, care a fost chiar anchetată că a ulitizat un server privat de e-mail în timp ce era secretar de stat. Hillary Clinton a mai fost acuzată că ea și consilierii ei au fost „extrem de neglijenți” în gestionarea informațiilor clasificate.

Prin urmare, chiar este o problemă, nu o simplă critică, în momentul în care ministrul de Externe al României lucrează de la o cafenea, pe laptopul personal, fără nicio securitate sporită.

Pot sau nu să fie probleme de stil, de reprezentare diplomatică, dar când apar cele de securitate, prea puțin ne mai interesează că doamna Oana Țoiu s-a trezit în cafenea, pe stradă. În acel moment, Oana Țoiu devine o sensibilitate pentru o țară, din perspectiva informațiilor deținute sau la care are acces.

