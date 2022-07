Debitul Dunării, de trei ori sub media pe luna iulie

Debitul fluviului Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 1.850 metri cubi pe secundă (mc/s), situându-se de aproape trei ori sub media multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s), arată prognoza realizată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până la 30 iulie 2022.

Debitele vor fi în scădere şi în aval de Porţile de Fier

Pentru râurile din ţară, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare în perioada 24 - 30 iulie 2022.



"Spre mijlocul intervalului de prognoză, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, cu o probabilitate mai mare în jumătatea de nord a ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă", avertizează hidrologii.



Potrivit prognozei lunare emise de hidrologi, în luna iulie 2022, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe cursul superior al Jiului şi pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mică, Târnava Mare, Călmăţui, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Moldova, Jijia, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.



În această lună sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea Cotelor de Apărare pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, specifice acestei luni.



În ceea ce priveşte fluviul Dunărea, hidrologii au prognozat pentru luna iulie un debit maxim de 3.500 mc/s, iar cel minim de 2.500 mc/s, în timp ce media lunii este de 5.350 mc/s, însă în prezent debitul Dunării a scăzut din cauza secetei şi căldurii excesive sub 2.000 mc/s, respectiv la 1.850 mc/s, scrie Agerpres.

Apele Române: „Rezerva de apă este suficientă pentru utilizatorii in sistem centralizat”. Ce criterii pot duce la restricții

„La această oră nu se pune problema lipsei de apă pentru sistemele de alimentare centralizate din marile așezări urbane. Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” continuă monitorizarea fenomenului de secetă și iau măsurile necesare de păstrare a rezervelor de apă în marile lacuri de acumulare.

În acest moment asigurăm tuturor beneficiarilor din marile așezări urbane resursa de apă brută din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.

Astfel, la nivel național, rezerva de apă din principalele 40 de lacuri de acumulare este de 3,6 miliarde de metri cubi, la care se adaugă alte 2 miliarde de metri cubi din lacurile de acumulare mai mici administrate la nivel național. În total, este vorba despre 5,28 miliarde de metri cubi în condițiile în care 1,22 miliarde de metri cubi reprezintă cerința pentru alimentarea cu apă a populației.

