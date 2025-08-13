De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei

Ea a început să posteze pe Tik-Tok recenzii la haine. Astfel, a reușit, într-un decurs de timp, să-și plătească datoriile și acum câștigă până la 5.000 de lire sterline, respectiv 5.700 de euro pe lună. În plus, lucrează doar două-trei ore pe zi.

Punctul de cotitură

”Acesta a fost punctul de cotitură pentru mine, mi-a îmbunătățit încrederea în mine”, a zis Roxanne Freeman. Ea își crește singură cei doi copii și a relatat că a făcut mai multe cheltuieli decât își permitea, pentru a-și întreține familia, dar și pentru a plăti o garanție pentru o rulotă, ajungând la datorii de 13.000 de lire sterline,

Însă viața ei s-a schimbat total, după ce a început să creeze conținut și să posteze recenzii video pentru haine plus-size pe TikTok.

Roxanne are 36 de ani, este din Leicester, UK, și câștigă acum din clipurile sale până la 5.000 de lire sterline pe lună. Ea se numără printre persoanele care apelează la rețelele sociale, cu scopul de a-și crește veniturile.

Unde lucra anterior

Ea lucra consultant la Slimming World când a cumpărat o rochie de la TikTok Shop și s-a filmat probând-o înainte de a posta o recenzie pentru cei 1.000 de urmăritori ai săi, respectiv în februarie 2024. Ea afirmă că a câștigat un comision de 200 de lire sterline de la producătorul de rochii într-o săptămână, respectiv 10% pentru fiecare rochie cumpărată prin linkul pe care l-a postat în clipul ei. Ea a fost abordată apoi de alte firme care i-au oferit și alte modele pentru recenzii.

”Câștig acum până la 5.000 de lire sterline pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi, e o nebunie”

”În a doua lună am câștigat 600 de lire sterline și salariul a crescut treptat. Câștig acum până la 5.000 de lire sterline pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi, e o nebunie”, a zis Roxanne, care are acum aproximativ 50.000 de urmăritori. .Ea a renunțat la locul de muncă și acum se bazează în totalitate pe veniturile pe care le obține pe TikTok.

De asemenea, ea menționează că banii câștigați variază în fiecare lună în funcție de urmăritorii săi, însă este mulțumită de cât a câștigat, reușind să își plătască datoriile, dar și să aibă mai mult timp pentru a se ocupa de fiii ei, ”I-am dus pe copii în vacanță - băiatul meu cel mic nu mai fusese niciodată în străinătate”, a mai zis Roxanne, scrie BBC.

