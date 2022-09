Demachierea, cel puțin de două ori pe zi. Ioana Marinescu: Cel mai important pas în ritualul de îngrijire. Seara, curățarea în doi pași

Știu, deja te-ai pus în pat și ești obosită, dar nu există o scuză suficient de bună pentru a sări peste demachiere seara. Porii tăi au fost blocați toată ziua, iar dacă nu le oferi puțin ajutor, aceștia se vor dilata și vor forma sebum, puncte negre și coșuri. Starea pielii tale se va degrada rapid, așa că cele 5 minute de demachiere merită tot efortul! Trebuie să ştii că în momentul demachierii nu îndepărtezi doar machiajul, ci și sebumul format în timpul zilei, pielea moartă și semnele factorilor externi, de pildă poluarea.

Cum ne demachiem corect și ce beneficii poate avea tenul nostru atunci când îl curățăm corespunzător am aflat de la Ioana Marinescu, Farmacist Formulator şi fondator Plush Bio: "Demachierea trebuie să fie cel mai important pas din ritualul de îngrijire a pielii şi trebuie făcută de cel puţin două ori pe zi. Dimineaţa, evident, după ce ne trezim şi când pielea este mai plină de sebum şi are reziduurile din timpul nopţii şi, de asemenea, seara când ajungem acasă şi când pielea e super încărcată. Dacă dimineaţa putem să facem o curăţare mai uşoară, seara ar fi bine să facem măcar curăţarea în doi paşi, şi aici mă refer la un ritual care e foarte folosit în Occident: o curăţare cu un produs pe bază de uleiuri şi un produs pe bază de apă. Este esenţial ca în momentul în care ne întoarcem acasă să eliminăm, pe lângă machiaj, şi impurităţile, celulele moarte şi, evident, toată protecţia solară pe care se presupune că am folosit-o."

Să ne demachiem şi când nu avem produse pe faţă?

"Da! Demachierea înseamnă gestul de curăţare a pielii, fie că s-au folosit produse de machiaj sau nu. Nu aş recomanda spălarea cu săpunuri agresive până când tenul să scârţâie. Nu aş recomanda nici produsele pe bază de alcool, Doamne fereşte, decât în cazuri rare! Curăţarea tenului trebuie făcură cu produse blânde, delicate şi dedicate tipului nostru de ten. Apa micelară trebuie să respecte PH-ul, echilibrul şi microbiomul pielii. Pentru curăţare, aş recomanda produsele pe bază de ulei care fac ca primul pas din rutină să fie foarte eficient. În momentul în care masăm pielea cu un produs pe bază de ulei, el va îngloba foarte bine toate celulele moarte şi impurităţile şi, în momentul în care voi finaliza cu un produs pe bază de apă, tenul va fi foarte curat. Iar demachierea se va termina în momentul în care discheta demachiantă va fi curată. Recomand, de asemenea, un tonic sau un produs pe bază de alfahidroxiacizi care se extrag din flori, fructe sau legume. Ele vor face o microexfoliere şi ne vom da seama de asta după demachiere, când la atingere pielea se va simţi foarte catifelată. Alfahidracizii ne ajută să avem pielea mai elastică şi ajută la susţinerea constantă a rutinelor antirid, pentru că avem nevoie ca pielea să fie constant stimulată pe partea de colageneză. Un alt produs pe care-l recomand e spuma de spălare care poate să facă minuni cu tenul nostru. Aceste spume ar trebui să fie blânde, "să respecte" pielea. Nu are sens s-o agresăm, să folosim produse prea puternice, nici măcar dacă tenul nostru e foarte gras. Într-adevăr, pe moment, senzaţia o să fie una de curat dar după câteva ore tenul va începe să secrete foarte mult sebum, mai mult decât în mod normal" mai spune specialistul Ioana Marinescu.

