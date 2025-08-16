De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei

Ce se întâmplă pe litoralul românesc, unde sunt turiștii și care sunt destinațiile celebre pe care astăzi le ocolesc? Vezi în rândurile de mai jos.

”A început să crească mult sudul litoralului, sunt prețuri ceva mai bune, e mai aerisit. S-au lărgit și plajele deja și-n Jupiter, Cap Aurora, se lucrează și-n Costinești. Cred că-n 2-3 ani vor fi lărgite până-n Mangalia. Mai la sud am înțeles că nu se poate, în 2 Mai și Vama Veche, având un alt regim, de rezervație. A mers bine Eforie Nord pe partea de familii, apoi Neptun, Olimp, dar și Jupiter, Venus. În nord, Mamaia Nord - Năvodari e destul de căutată. Mamaia clasică a înregistrat o scădere. Nu s-a mai reinventat, nu s-a mai promovat ca înainte, deși e o stațiune frumoasă - și lărgirea plajelor a contat (n.r. negativ), deși pentru Eforie Nord a ajutat mult lărgirea plajelor, s-a dezvoltat mult stațiunea. E bine că s-au lărgit, dar intrarea e bruscă în mare, durează câțiva ani până când se așează totul. Însă, ar trebui să se înțeleagă că s-au lărgit pentru că altfel riscam să rămânem fără ele. Mamaia a mai pierdut pentru că o concurează mult Mamaia Nord la nivel de clubing și distracție. În plus, pe partea de familii, s-a ridicat mult Eforie Nord” a spus consultantul în turism Traian Băsescu, în emisiunea ”Totul despre bani”.

Totodată, el subliniază că mereu a promovat Constanța ca oraș-stațiune, având de la Delfinariu, Port turistic la Cazinoul din Constanța.

