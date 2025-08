Ministrul Daniel David a explicat că România are universități care se încadrează în categoria celor de cercetare avansată și educație, mai ales cele vizibile în ranking-urile internaționale. Totuși, el a subliniat că aceste clasamente reflectă doar universitățile care își propun să fie actori globali în cercetare și că, deși nu ocupă poziții de top, România face parte din „liga mare” a cercetării.

„Cunoașteți foarte bine sistemul. La ora de față avem universități care se încadrează - prin activitate, rezultate, prin cercetare - în această categorie a universității de cercetare avansată și educație?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.



„Da, unele sunt, mai ales cele care sunt mai vizibile în ranking-urile internaționale. De exemplu, nu m-aș aștepta de la o universitate care își asumă misiunea de educație sau de educație și cercetare să fie evaluată prin prisma prezenței în ranking-uri, fiindcă ranking-urile se referă doar la universitățile care vor să fie actori în cunoașterea internațională, și avem astfel de universități și în țară.



Acum, că nu ocupăm poziții extraordinar de bune, asta este altceva. Dar suntem în liga mare a cercetării avansate și jucăm acolo, dar, repet, nu le consider mai importante pentru o țară decât celelalte universități, fiindcă o țară are nevoie și de celelalte universități”, a spus ministrul Daniel David.

Explicația absenței universităților românești din marile clasamente internaționale

Ministrul Daniel David a explicat că absența universităților românești din marile clasamente internaționale se datorează fragmentării instituțiilor de învățământ superior. Potrivit ministrului, deși mediile academice din centrele mari sunt valoroase, ele nu apar în topuri deoarece sunt împărțite în instituții separate. În alte țări, universitățile sunt integrate sub o singură structură, ceea ce le conferă vizibilitate.



„Care este explicația absenței universităților românești din marile clasamente internaționale, că asta a devenit o frustrare a sistemului?”, a întrebat Sorin Ivan.



„Este o iluzie. Mediul academic din București, mediul academic din Cluj, mediul academic din Iași și mediul academic din Timișoara – și din alte centre, dar acum mă refer la cele istorice să nu se supere ceilalți pe mine – sunt în top 500. Problema care este? Că universitățile noastre din aceste zone nu se văd în top 500 fiindcă sunt fragmentate. Universitatea din Ljubljana este în top 500. De ce? Fiindcă Ljubljana are toate universitățile sub aceeași cupolă, și zona socio-umană, și zona de inginerie, și zona de medicină. În București le avem pulverizate, în Cluj le avem pulverizate, în Timișoara le avem pulverizate ca urmare a reformei comuniste din 1948”, a spus ministrul Daniel David.



„Și pledați pentru reunificare... Dar vor universitățile de medicină să se întoarcă la alma mater, la universitatea mamă?”, a întrebat Sorin Ivan.



„În general nu vor. Eu întotdeauna am spus că văd acest demers ca un demers voluntar pe care eu, ca ministru, pot să-l încurajez și să-l susțin financiar, dar vor trebui să înțeleagă că universitățile comprehensive, dacă nu creează împreună universități metropolitane, inevitabil își vor dezvolta și componenta de inginerie-tehnologie și componenta biomedicală. Este dreptul lor să o facă, fiindcă asta e problema României.



M-a întrebat cineva: „De ce Babeș-Bolyai a ieșit din Shanghai top 1000 în urmă cu mai mulți ani și de ce Novi Sadul, de ce Vilniusul – ca să nu ne comparăm cu Harvardul – de ce Belgradul, de ce Ljubljana, Szeged, de ce au rămas acolo?" Fiindcă toate aceste universități și-au concentrat programele din orașul respectiv într-o singură universitate”, a spus ministrul Daniel David.

Universitatea comprehensivă e universitatea viitorului

Ministrul a subliniat că universitățile care aleg voluntar să se unească în structuri metropolitane ar trebui să-și dezvolte programe care contribuie semnificativ la clasamentele internaționale.



„Deci ca să punem o concluzie la această temă, universitatea comprehensivă e universitatea viitorului”, a spus Sorin Ivan.



„Universitatea comprehensivă metropolitană... Dacă vor dori să se unească voluntar - deoarece cât sunt eu ministru nu voi forța uniri nedorite - universitățile care sunt deja comprehensive, universitățile istorice mari să-și dezvolte și programe care le vor ajuta să intre în ranking-uri, pentru că cea mai mare contribuție pentru ranking-uri vine din zona biomedicală, fiindcă acolo se publică mult, se citează mult.

Din zona de istorie și filozofie, oamenii ăia publică cărți serioase, publică mai puțin, citările nu sunt atât de multe. Contează cultural, dar când te uiți la ranking-uri unde ei numără citări, granturi și număr de publicații, zona biomedicală este cea care contează enorm”, a spus ministrul Daniel David la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

