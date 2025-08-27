Data actualizării: | Data publicării:

De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Sanatate
foto: Freepik
foto: Freepik

Un studiu național a fost lansat pentru a analiza de ce tot mai mulți medici tineri aleg să părăsească România.

Exodul medicilor tineri continuă să lase România fără resursă umană esențială în sistemul sanitar, iar întrebarea „rămân sau plec?” a devenit una dintre cele mai grele decizii pentru studenții la Medicină și pentru rezidenți.

Peste 25.000 de medici au plecat în ultimele două decenii, iar jumătate dintre cei sub 35 de ani iau în calcul emigrarea chiar acum. În fața acestei realități, a fost lansat primul studiu național dedicat medicilor tineri din țară și diaspora, menit să afle motivele reale din spatele acestei plecări masive și, mai ales, ce ar putea transforma România într-o opțiune demnă de luat în calcul. Doctorul Andrei Baciu a povestit mai multe despre acest demers.

"Ne-a ajuns cuțitul la os și este nevoie de politici publice reale și măsuri concrete cu impact"

"Lansăm astăzi primul studiu dedicat studenților la Medicină și medicilor tineri din România și diaspora!

Vrem să aflăm direct de la voi:

Care sunt adevăratele motive pentru care medicii tineri își fac bagajele și aleg să plece?

Ce anume ar face din România o alternativă reală de luat în calcul?

Nu știe nimeni cifra exactă. Dar estimările arată că cel mai probabil peste 25.000 de medici au plecat din România în ultimii 20 de ani.

Și mai grav este faptul că și astăzi 1 din 2 medici sub 35 de ani ia în calcul emigrarea.

Asta nu mai e doar o statistică. Este o rană deschisă pentru România.

De aceea, lansăm acest studiu.

Vrem să aflăm în detaliu care sunt adevăratele motive, astfel încât să putem construi soluții reale și adaptate nevoilor studenților și medicilor tineri din România și din diaspora.

Nu vorbe, nu lozinci. Ne-a ajuns cuțitul la os și este nevoie de politici publice reale și măsuri concrete cu impact.

Dacă ești student(ă) la Medicină sau medic rezident sub 35 de ani, din România sau din străinătate, te rog să completezi chestionarul aici:
https://respectpentrumediciitineri.ro

Durează doar câteva minute. Dar răspunsurile tale pot schimba direcția întregului sistem medical românesc.

Știu exact ce înseamnă să te întrebi „rămân sau plec?”.

Am lucrat câțiva ani în Franța, ca medic rezident în chirurgie cardiovasculară. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am învățat enorm, am văzut tehnologii și metode extraordinare.

Și, cu toate astea, am ales să mă întorc în România. Să aduc aici ce am învățat acolo. Să încerc să pun umărul ca România să devină un loc unde medicii tineri aleg să rămână, nu să plece.

Între timp, am fost câțiva ani secretar de stat la Ministerul Sănătății. O perioadă am fost și președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Acum sunt deputat și chiar vreau să fac în Parlament ceva real, cu impact concret.

De aceea, vreau să transform aceste concluzii și observații pe care le vom avea în urma studiului în măsuri legislative clare, pe care le voi propune în Parlament.

Dar, înainte de toate, cred că România are nevoie să asculte vocea medicilor tineri.

Te rog astfel, dă-l postarea mai departe colegilor tăi – pe WhatsApp, pe grupurile de Facebook, pe e-mail.

Îți ia doar câteva secunde să dai un share.

Dar cu cât mai multe răspunsuri avem, cu atât analiza noastră va fi mai precisă și, pe cale de consecință, soluțiile pe care le vom propune vor avea mai multă valoare.

Acest proiect este construit de o echipă de tineri profesioniști cu mare viitor și mare potențial.

Raluca Dragomir - sociolog și student masterand la Sondaje de opinie, marketing și publicitate, Universitatea din București și Ștefan Rădulescu - student anul V UMFCD. Amândoi sunt tineri de mare perspectivă, cu o pregătire solidă, cu idei creative, foarte serioși și muncitori.

Le mulțumesc și întreagii echipe de interni.

Mulțumesc lui Dan Sultanescu!

La acest proiect au contribuit în mod esențial și le mulțumesc pentru asta și:

Rectorii și Universitățile de Medicină și Farmacie care au ales să se implice:

• Prof. univ. dr. Viorel Jinga, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

• Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu-Mureș

• Prof. univ. dr. Dan-Ionuț Gheonea, Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova

• Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

• Prof. dr. Anca Dana Buzoianu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

• Prof. univ. dr. Octavian Crețu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara

Organizațiile studențești și ONG-urile care au sprijinit realizarea chestionarului:

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, Societatea Studenților în Medicină București, Organizația Studenților Mediciniști Cluj, Societatea Studenților Mediciniști Craiova, Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală, Societatea Studenților în Medicină Timișoara, Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni, Societatea Studenților Mediciniști Hermannstadt, Societatea Studenților Mediciniști Galați, Liga Studenților Târgu Mureș, Asociația Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici Constanța, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Asociația Studenților Mediciniști Oradea.

Mulțumiri speciale medicilor care s-au implicat: Dr. Sorina Băiașu, Dr. Alexandra Băiulescu, Dr. Ana Mirea, Dr. George Chiriță.

România are nevoie de medici. Dar, mai ales, are nevoie să afle ce își doresc medicii tineri", a detaliat pe rețelele sociale Doctorul Andrei Baciu.

CITEȘTE ȘI: Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat

