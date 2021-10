Dana Chera, despre adevărata moțiune după căderea Guvernului: Niciunul n-a vorbit ieri despre această persoană

”Nu va suparati ca va spun asta! Am telefonul dvs. de la o amica.

Asa se auzea din telefonul vanzatoarei, pe speaker, in magazinul cu parfumuri.

Si vocea continua:

– Sa stiti ca sunt om serios. Sunt pensionara acum, dar am fost profesoara. Nu pot, daca nu urmaresc reducerile, sa-mi mai permit putinele bucurii de dinainte, cand lucram. Pensia mea e mica si sunt atatea de platit. Dvs sunteti tanara….

Vanzatoarea statea lipita de un raft, nemiscata si cu ochii la umbrele care fluturau graba prin fata magazinului.

Si vocea continua:

– Am auzit ca aveti promotii. Adica reduceti cu 25, chiar 50% E ceva…pentru mine conteaza! Sa nu va suparati. Asta e telefonul meu! Va rog, dati-mi un semn. Vin sa-mi iau parfumul cand aveti reduceri. Nu stiu cum sa aflu altfel…Sunt om serios si va rog sa ma iertati daca par asa insistenta! Ma sunati?

– Dna profesoara, nu va faceti griji! Gasim noi o solutie! Nu mai pot sta cu dvs. Am clienti…sa aveti o zi frumoasa!

– Dvs sa aveti toate zilele frumoase! Ce sa facem?! Asta e viata! …

Eram singurul client din magazin. Stiam ce vreau sa cumpar dar am avut nevoie sa stau cateva clipe in tacere. Vanzatoarea, o domnisoara tanara si frumoasa, incerca din rasputeri sa-si ia mina de negustor amabil. Era trista. Eram trista. Ne-am uitat una la alta si ne-am spus, fara cuvinte, atatea…

Cateva ore mai tarziu, niste domni in costume vorbeau la tv despre caderea guvernului. Muscau din cuvinte cu foame si subanteles. Texte repetate in fata oglinzii, previzibile si seci. In fapt, fiecare vorbea pentru el, rudele lui si partid. Un dialog al surzilor despre numere, voturi, aliante. Despre premier si suparari. Despre aroganta si minciuni.

Niciunul n-a vorbit ieri despre doamna profesoara. Niciunul n- a vorbit cu ea.

In fond, ca sa vorbesti despre oameni trebuie sa-i vezi. Sa le asculti necazurile. Deci sa-i iubesti sincer”, a scris jurnalista Dana Chera pe blogul său.