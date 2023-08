”În ziua audierilor, înainte de învestirea noului Guvern, erau proteste în mai multe locuri din țară cu poștașii. Am spus-o și atunci că primul lucru pe care o să-l fac când ajung la minister va fi să vorbesc cu sindicatele - și asta am și făcut în prima zi de mandat. Am primit solicitări din partea sindicatelor, le-am trimis mai departe managementului Poștei Române, i-am chemat la discuții, le-am cerut o situație la zi a modului în care arată astăzi Poșta Română, le-am cerut o clarificare a situației de conflict cu sindicatele. În urma numeroaselor plângeri, am dispus misiunea Corpului de Control la nivelul Poștei Române. Aștept rezultatele ca să văd câte din acele acuzații sunt concrete și se justifică, urmând ca în etapa următoare, în funcție de rezultate, să înaintez informațiile către Guvernul României” a declarat ministrul, în cadrul interviului DCNews.

Despre lupta pierdută de Poșta Română în fața curierilor privați, Bogdan Ivan consideră că ”încă poate să performeze”. Așteaptă auditul Curții de Conturi în acest sens. Ministrul a mai precizat că nu a ajuns la el discuția despre privatizarea Poștei Române. Până în urmă cu o lună, datele financiare arătau că Poșta Română nu este pe pierdere, dar există date paralele, din partea sindicatelor, care ar arăta contrariul, așa explicându-se și controalele ce au loc. În ceea ce privește disponibilizările, sunt suspendate până la rezultatul misiunii Corpului de Control.

”Deciziile care trebuie luate trebuie luate” a punctat Bogdan Ivan, dând de înțeles că vor fi luate măsuri tranșante, nepopulare, indiferent că vorbim despre an electoral.

