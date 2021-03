Cursă contra cronometru. Un taximetrist a dus la spital o femeie care avea simptome de infarct

Un taximetrist din Cluj a făcut o cursă contra cronometru din Florești spre Spitalul de Urgențe din Cluj-Napoca cu o clientă care avea simptomele unui infarct miocardic. Pe drum, taximetristul a dat peste un echipaj de poliție care l-a escortat pentru a avea prioritate la semafoare.

Femeia este bine acum, dovedindu-se ca avea o formă gravă de anemie. Cu toate acestea, eroul acestei povești este chiar taximetristul care a dus-o în siguranță și într-un timp scurt la spital.

Cursă contra cronometru pentru viața unui om

„Aseară, în jurul orei 21 am primit o comandă prin dispeceratul de taxi care s-a dovedit a fi a doua cursă contra cronometru din viaţa mea. Am primit cursa care se afla în comuna Floresti la aproximativ 10 km de Spitalul de Urgenţe Cluj. Eu eram oricum în drum spre Floresti aşa că am ajuns relativ repede la comandă, am preluat clienta care mi-a spus că trebuie să ajungă la urgenţe la cardiologie de urgenţă şi m-a întrebat dacă după ora 23:00 are voie fără declaraţie.

După un schimb de vorbe amiabile am aflat faptul că doamna se simţea rău şi avea toate simptomele specifice unui preinfarct de la dureri în piept, palpitaţii continue, respiraţie greoaie, ameţeală şi sentiment de sugrumare. Tot dânsa mi-a spus şi faptul că nu a mai chemat ambulanţa din cauza neîncrederii în răspunsul lor prompt. Mi-a spus că a chemat nu o dată, ci de multe ori ambulanţa şi de multe ori răspunsul a fost că nu au ambulanţe disponibile şi de multe ori după apel ambulanţa a sosit într-un interval de jumătate de oră, o oră, ceea ce în cazuri de genul este mult şi pacientul poate muri până la sosirea ambulantei.

Auzind asta imediat m-am pus pe modul ambulanţă, avarii/flashuri/claxoane, la un moment dat văd un echipaj de poliţie pe dreapta care a tras pe dreapta alta maşină, am oprit lângă ei şi i-am rugat frumos cu o voce tremurândă şi plină de adrenalină să mă escorteze la spital ca să am prioritate la semafoare. Nu au stat prea mult pe gânduri şi au pornit toate semnalele acustice şi luminoase oferindu-mi prioritate. Am ajuns în timp util la spital cu doamna care este bine şi s-a dovedit că are o forma gravă de anemie.

Mulţumesc foarte mult acelui echipaj de poliţie pentru promptitudine şi ajutorul oferit, din păcate nu reţin exact ce echipaj a fost ca să am ocazia de a le multumi. Când am coborât din maşina tremuram tot! Respect! Şi se pare că mai avem speranţe pentru o societate cu omenie şi cu spirit civic care nu se gândesc doar la propria persoană", a scris taximetristul din Cluj pe Facebook, potrivit Monitorul de Cluj.