Cum se simte Mioara Roman, internată într-un centru de recuperare. Catinca: Nu prea mă apuc să intru în polemici, dar sora mea....

"Mama e mai bine. S-a recuperat foarte bine în centrul acela. Și-a recuperat mult din abilitățile motorii, e bine. E îngrijită de un personal profesionist, mă refer la terapie, la activități și lucruri de genul acesta.

Lumea are în continuare preconcepții legate de internarea bătrânilor în astfel de centre. Eu știi că nu prea mă apuc să intru în polemici, dar sora mea, prin natura muncii pe care o face, este implicată… Și să știi că părerile sunt, în continuare, destul de împărțite. Dar eu cred, cu toată tăria, că soluția cea mai bună în cazuri de acest gen este îngrijirea profesională.

De altfel, s-a și văzut. Pentru că, în momentul în care a început să fie îngrijită profesionist 24 din 24 de ore, starea ei s-a îmbunătățit. Sincer, nu ai cum tu, ca persoană, chiar și dacă nu lucrezi sau ai alt gen de activități, tot nu ai simțurile potrivite să îngrijești un om bolnav, oricât ai vrea. Deci e mult mai bine pentru el, pentru bolnav, în primul rând", a spus Catinca Roman, pentru viva.ro.

Ce spunea Oana Roman

"Am primit multe mesaje referitor la mama, pentru că toată lumea mă întreabă despre ea. Mama este stabilă, e bine, recuperarea ei a decurs extraordinar. În principiu, cât mai curând, probabil chiar săptămâna asta, dacă nu cel mai târziu săptămâna viitoare, se va întoarce acolo unde ea a stat mai bine de un an și unde este așteptată cu brațele deschise. Oamenii de acolo au avut foarte mare grijă de ea și au salvat-o de câteva ori în acest an. Probabil că o să facem mutarea înapoi cât de curând, sper să fie foarte bine până atunci", spunea Oana Roman, la sfrășitul lui noiembrie, pe Instagram.

"Prin voința lui Dumnezeu, ei mi-au ieșit din cale"

"A vrut să meargă doar cu mine în cameră, fără infirmieră. I-am zis să o țin de braț, dar a vrut să mă țină ea. Și așa, fără să fie sprijinită, a putut să meargă. Înainte nu se ridica din pat, iar acum merge singură. A ajuns să facă două ore de kineto, ceea ce este foarte mult, mai ales pentru vârsta ei. Progresul este vizibil. Nu vreau să fac reclamă nimănui, dar le mulțumesc oamenilor care m-au ajutat. Prin voința lui Dumnezeu ei mi-au ieșit în cale, oamenii de la centru, unde se va reîntoarce', a spus Oana Roman la Antena Stars.

Fiica lui Petre Roman a avut și câteva cuvinte și pentru cei care au criticat-o că și-a internat mama într-un azil. “Vă spun eu, e plin de vedete care au părinți în centre pentru bătrâni în România, dar le e rușine să spună. Mie nu îmi este rușine și sunt foarte liniștită și împăcată cu decizia mea”, a mai spus vedeta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News