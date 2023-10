Cum scăpăm de şoferii agresivi de pe autostradă. Soluţia lui Val Vâlcu şi "contraoferta" lui Alfred Bulai. Exemplul "benzii private" din SUA

"Mi-a zis cineva o treabă interesantă din SUA, apropo de parteneriat public privat. E o autostradă statală, construită de guvernul respectiv, cu 3 benzi normale şi o a patra bandă privată. Oamenii sunt informaţi la intrarea pe autostradă că e gratis circulaţia pe benzile publice, dar pe a patra bandă costă nu ştiu cât. Nu e gard, cum a făcut Primăria Capitalei între linia de tramvai şi benzile de circulaţie. Nu e nimic. Deci poţi să treci când vrei tu. Pe astea publice dacă e aglomeraţie, eşti tentat să te bagi pe aia privată, ca să ajungi mai repede.

La câteva zile, primeşti o hârtiuţă acasă. "Vă mulţumim că aţi acceptat termenii contractului şi că un an de zile sunteţi abonat la banda privată. Plata se face la nu ştiu cât ale lunii". Deci simplul fapt că te-ai dus...

Şi mă gândeam. Cât costă o autostradă? E între 5 şi 25 de milioane kilometrul. Nu s-ar putea, la 5 milioane kilometrul, să se pună şi o cameră, un radar fix de 1000 de euro? Astfel încât toată autostrada să fie monitorizată? Sau măcar din 10 în 10 km? Nu ar mai face nimeni driblare de pe o bandă pe alta, nu ar mai merge cu 200 km/h. Şoferii ştiu că e radarul acolo, dar nu ai timp să accelerezi atât. S-ar aşeza situaţia", a spus Val Vâlcu la Nod în Papură.

"Evident, se poate face acest lucru, dar se poate face mult mai simplu. În momentul în care tu ai GPS pe maşină, asta înseamnă că se ştie în orice moment, dacă cineva îşi doreşte, ce viteză ai", a intervenit Alfred Bulai.

Iată mai departe dialogul plecat de aici.

Val Vâlcu: Da, dar asta e mama dictaturii.

Alfred Bulai: Păi asta zic. Vom ajunge la această dimensiune...

Val Vâlcu: În scopul protecţiei...

Alfred Bulai: E Kafka. Dar atenţie. Gândeşte-te că se doreşte ca tu, ca cetăţean, în interesul tău, să nu mai fii şofer. Adică maşina să se conducă singură. Ceea ce înseamnă că tu pierzi în primul rând libertatea de a merge oriunde. Pentru că maşina ta veche merge unde vrei tu. Dar cu astea noi... poate nu e bine să mergem acolo. Pare Kafka, dar nu suntem foarte departe în lumea de astăzi. Şi asta pentru că, teoretic, noi suntem prizonieri. Nu mai ai bani, totul este controlabil total. În Norvegia, 98% dintre tranzacţii sunt doar prin bancă, pe card. Probabil că viitorul e pentru 100%. Cu alte cuvinte, orice fel de cheltuială este monitorizată. Probabil vei fi monitorizat non-stop. Cum îmi place mie să zic, tu te uiţi la televizor, dar şi televizorul se uită la tine, pentru că are camere de luat vederi. Dar va fi şi mai amuzant când o să vezi că frigiderul ştie dacă e cazul să iei bere, că tu ai diabet. Drona vine şi spune "ne pare rău, nu puteţi". Glumim, dar am vorbit cu un specialist pe Smart City şi era foarte bucuros de chestiile astea, de cum va vorbi frigiderul cu fierul de călcat, cu toate integrate. Eu am zis doar că sper să nu prind chestia asta. E o atmosferă de Kafka, în care ai impresia că ai confort, dar nu ai niciun fel de libertate vizavi de propria ta viaţă.

