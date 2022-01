Cum scăpăm de grăsimea de pe abdomen. Nutriționistul Cori Grămescu, două reguli esențiale: Avem nevoie...

"În primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că pentru a slăbi avem nevoie de deficit caloric care se poate obține printr-o dietă alimentară bazată pe cât posibil pe ingredientele naturale, neprocesate, de bună calitate și prin activitate fizică de tip non-fitness combinată cu antrenamente specifice capacității fizice ale fiecăruia. Iar aceste reguli se aplică indiferent dacă vorbim de un surplus de grăsime dispus proporțional pe tot corpul sau localizat în anumite zone cum este abdomenul. Sportul are un rol esențial în menținerea stării de bine a organismului și aș vrea să avem mereu în minte că prin sport vom avea o sănătate cardiovasculară îmbunătățită, ne vom îmbunătăți forța musculară și rezistența și ne vom elibera de stres, pe lângă rezultatele estetice pe care le aduce.



De cele mai multe ori, o inflamație a abdomenului este efectul consumului de alimente cu un conținut mare de carbohidrați și grăsimi, cum sunt produsele de panificație, cartofii prăjiți sau dulciurile, dar și al consumului în mod frecvent a băuturilor alcoolice. Indiferent de schimbările pe care ți le doreșți, alimentația trebuie să fie bazată pe ingrediente naturale, neprocesate pentru a susține reducerea inflamației din corp", a scris Cori Grămescu pe Facebook.

Întrebată, recent, dacă kilograme acumulate repede se dau jos la fel de repede, Cori Grămescu a răspuns că "depinde de cât de tare am abuzat". După perioada sărbătorilor, tot mai mulți oameni își reiau programul de antrenament. Totuși, este nevoie și de un meniu echilibrat, a atras atenția Cori Grămescu, coach de lifestyle și nutriție, într-o intervenție la Digi24, marți seară.

"Dacă de Crăciun și Revelion ne-am făcut puțin de cap, nu este un exces care să lase urmări pe termen lung. Deci nu vom avea probleme pe termen lung, nu ne-am îngrășat în trei-patru zile.", a continuat ea. În schimb, "dacă am început cu petrecerile undeva în preajma zilei de Sfântul Andrei și am insistat toată luna decembrie, este posibil să vedem lejer trei-patru kilograme în plus. Acelea se vor duce în patru-șase săptămâni."

