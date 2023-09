Cum poți trăi mai mult pe bani puțini. Secretul oamenilor din zonele albastre

Unele dintre cele mai bune modalități bazate pe dovezi de a-ți prelungi viața sunt ieftine, potrivit autorului de bestseller-uri Dan Buettner, care a fost pionier în cercetarea zonelor albastre, locații în care rezidenții au rate ridicate de viață, până la 100 de ani. Regiunile din Costa Rica, Italia, Grecia și chiar SUA au unii dintre cei mai longevivi și mai sănătoși rezidenți de pe planetă, iar Buettner explorează ceea ce au aceștia în comun într-o nouă carte și o serie de documentare Netflix.

"Am descoperit că majoritatea a ceea ce cred oamenii că duce la o viață lungă și sănătoasă este total. În fiecare an, americanii cheltuiesc miliarde de dolari pe planuri de dietă, abonamente la sală de sport și suplimente, dar în mod clar nu funcționează pentru noi", a spus Buettner.



În loc de vitamine scumpe sau săli de fitness luxoase, cei mai longevivi oameni par să își bazeze rutina pe obiceiuri simple și sănătoase, cum ar fi să-și facă pașii zilnici, să socializeze și să mănânce alimente pe care probabil le aveți deja în cămară. În plus, sunt lucruri care costă doar câțiva dolari sau deloc, deci nu vă afectează bugetul.

Ceaiurile din plante care prelungesc viața

Băuturile despre care se spune că ne cresc longevitatea nu sunt nimic nou, dar majoritatea titlurilor despre băuturile sănătoase se concentrează pe ingrediente la modă precum matcha, amestecuri organice scumpe sau chiar cafea.



În timp ce, în general, ceaiurile negre și verzi și cafeaua pot fi bune pentru tine, un stimulent mai umil de sănătate este disponibil sub formă de ceaiuri simple din plante.

În Ikaria, Grecia, Buettner a descoperit că oamenii se bucură de ceaiul din plante preparat din ierburi de zi cu zi precum salvie, rozmarin sau plante ușor de cultivat, cum ar fi nalba obișnuită. Plantele folosite în ceaiurile din plante conțin adesea antioxidanți, compuși antiinflamatori și alți micronutrienți care pot ajuta la îmbunătățirea digestiei, a tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol, potrivit Penn Medicine. Puteți cultiva multe ierburi pentru a face singuri ceai, fie într-o curte mică, fie chiar în ghivece.

Mănâncă mai multă fasole, un superaliment ieftin și accesibil



Uitați de dieta keto: locuitorii zonei albastre par să prospere consumând o mulțime de carbohidrați, inclusiv cereale integrale și legume cu amidon, cum ar fi cartofii dulci.



Dar când vine vorba de un aliment ușor de disponibil, cu un pumn nutrițional masiv, fasolea este considerată un superaliment, a spus anterior Buettner pentru Insider.

Acestea oferă o doză sănătoasă de fibre, care este importantă pentru o digestie sănătoasă și prevenirea cancerului de colon. Fasolea este un element de bază al dietei mediteraneene tradiționale din Zonele Albastre din Grecia și Italia, în rețete precum supa minestrone sau salata de năut.

În zone precum Costa Rica, fasolea este adesea cultivată și consumată alături de porumb și dovleac, cunoscute sub numele de "trei surori", pentru a alcătui împreună o sursă completă de proteine ​​cu toți aminoacizii esențiali.

Mergeți mai mult



Există numeroase dovezi că exercițiile fizice joacă un rol major în a ne menține sănătoși pe măsură ce îmbătrânim, dar rutinele de fitness pot fi greu de respectat în timp.



Unul dintre factorii comuni în zonele albastre este că rezidenții fac multă mișcare în rutina lor de zi cu zi, călătorind pe jos, potrivit lui Buettner.

Petreceți timp cu prietenii și familia pentru a adăuga ani în viața voastră



Una dintre cele mai bune modalități de a-ți îmbunătăți sănătatea și starea de spirit, fără a cheltui un cent este construirea de legături cu alți oameni, arată dovezile.

Singurătatea este considerată o epidemie și vă poate reduce viața cu până la 15 ani. În schimb, crearea și păstrarea legăturilor personale strânse, fie că este vorba de prietenii, legături de familie sau parteneriate romantice, poate ajuta la prevenirea acestui timp pierdut, potrivit lui Buettner.

